Puig anuncia que la nova Estratègia Valenciana de Regadius estarà dotada amb 1.200 milions per a garantir l’ús sostenible de l’aigua i la rendibilitat del camp valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciat que la nova Estratègia Valenciana de Regadius estarà dotada amb 1.200 milions d’euros per a garantir l’ús sostenible de l’aigua i la rendibilitat del camp valencià.

Així ho ha assegurat el president durant la seua intervenció, per videoconferència, en la jornada organitzada amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua per la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana i Cajamar, en la qual també ha participat la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

El cap del Consell ha incidit en què la Comunitat Valenciana està “decidida” a modernitzar el seu model productiu, aprofitant l’oportunitat que suposen per a això els fons europeus, assegurant que “aquest canvi també ha d’arribar al sector agrari”.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Energètica, Mireia Mollà, ha definit al regadiu valencià com a “aliat estratègic i determinant per a la descarbonització de l’economia valenciana”. Una iniciativa que suma a la transició energètica, un significatiu estalvi econòmic per a les persones regants i una reducció del consum d’aigua de 175 hm³ a l’any, el consum anual de 3,4 milions de valencians i valencianes.