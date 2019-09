Puig anuncia que regularà per llei el Fons de Cooperació Municipal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regulació es durà a terme amb l’objectiu per a garantir les ajudes als municipis amb criteris objectius.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha iniciat el curs polític amb una reunió amb el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, a qui ha traslladat la seua voluntat de regular per llei el Fons de Cooperació Municipal per a dotar d’estabilitat a aquest instrument de finançament de les entitats locals recollit en l’Estatut d’Autonomia.



En aquest sentit, la finalitat que es persegueix desenvolupant estatutàriament aquest Fons i conferint-li rang de llei és facilitar que els recursos que aporten tant la Generalitat com les diputacions es distribuïsquen conforme a criteris objectius entre els municipis amb la finalitat d’evitar el seu lliurament de forma discrecional, així com assegurar la millora del finançament local.

Aquests criteris objectius es veuran, per tant, reflectits en la futura llei, i inclouran factors nous per a repartir les quantitats del fons com la despoblació, a més de permetre que puguen ampliar-se les quantitats que les institucions destinen a aquestes ajudes, o fins i tot que es destinen fons complementaris.

Durant els últims exercicis, la Generalitat ha destinat 40 milions d’euros anuals per a millorar l’autonomia i finançament local, que s’han distribuït de forma incondicionada i amb criteris de població ponderats per a beneficiar als ajuntaments més xicotets.