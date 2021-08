Puig anuncia un pla d’inversions en els ports de la Generalitat de més de 88 milions d’euros fins a 2025

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell presentarà abans de finalitze enguany un pla d’inversions en els ports de la Generalitat que ascendeix a més 88 milions d’euros per al període 2022-2025 i que, a través de la cooperació públic-privada, prevaldrà la sostenibilitat i la innovació amb la finalitat de dinamitzar l'”enorme potencial” que tenen aquestes infraestructures.

Així ho ha avançat després de la reunió de treball mantinguda en el Palau de la Generalitat amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, una trobada al qual també ha assistit la directora general de Ports, Aeroports i Costes, María Luisa Martínez.

Segons ha informat el president, en aquestes dues últimes legislatures, s’ha augmentat un 520% la inversió de la Generalitat en els ports autonòmics, i ara tractaran de presentar, abans de l’inici del pròxim any, el pla d’inversions 2022-2025.

Per part seua, el conseller d’Obres Públiques ha valorat els ports de la Comunitat Valenciana com a motor econòmic i peça essencial en el desenvolupament sostenible no sols dels municipis que els alberguen, sinó també de la seua zona d’influència.

Arcadi España també ha destacat la necessitat de digitalitzar i modernitzar les instal·lacions esportives per a aconseguir ports segurs, i accessibles, que siguen solidaris i estiguen integrats a la ciutat, alhora que es potencia la seua capacitat econòmica i turística.