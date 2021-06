Puig apel·la a la responsabilitat ciutadana i convida a retrobar-se amb els espais naturals amb el màxim respecte

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha convidat als valencians a retrobar i gaudir els espais naturals de la Comunitat Valenciana durant aquest estiu com a part de la “recuperació emocional” de la pandèmia, però ha demanat fer-ho amb “el màxim respecte” i “responsabilitat”.

Així ho ha afirmat durant la presentació del Pla Estratègic contra Incendis “Stop al Foc” 2021, que, segons ha destacat, pretén ser no sols una campanya de conscienciació i sensibilització per a protegir els boscos, sinó també una acció per a gaudir d’ells.

La consellera d’Interior, Gabriela Bravo, ha recordat que el 37 per cent dels focs es produeixen a causa d’accions negligents, per la qual cosa ha fet una crida a la prudència.

Per part seua, la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha recordat que, amb la pandèmia, la naturalesa ens ha demostrat que no som indestructibles, per la qual cosa demana també sentit comú per a protegir el nostre entorn.

Tant el desplegament d’efectius com la seua coordinació és possible gràcies a un pressupost de 89 milions d’euros, que suposa un augment del 10 per cent respecte a l’any passat, a pesar que el nombre d’incendis ha encadenat dos estius consecutius de descens.

Davant qualsevol indici de foc s’ha de telefonar al 112 i aqueix avís posarà en marxa tot el dispositiu.