Puig aposta per l’acord sobre el transvasament Tajo-Segura i adverteix que el Consell adoptarà ‘solucions jurídiques’ si ‘no es compleix

Connect on Linked in

Considera “absolutament irrenunciable” el transvasament i afirma que la Generalitat treballarà “en tots els àmbits” a fi de garantir “aigua per sempre” per a l’agricultura de les comarques alacantines

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat la bassa de la Comunitat de Regants del Quart Canal de Ponent a Benferri i el pantà de Crevillent, a més ha mantingut a Elx una reunió de treball amb representants de la Comunitat de Regants Regs de Llevant del Marge Esquerre del Segura.

Puig, ha afirmat que treballarà per a aconseguir un acord entorn del transvasament Tajo-Segura, i ha advertit de, que si no es compleix amb aquest espai de diàleg, el Consell adoptarà solucions de caràcter jurídic.El Consell actuarà en tots els àmbits per a garantir aigua per sempre que permeta atendre les necessitats de l’agricultura de la Comunitat Valenciana.

Puig ha argumentat a més que el sector agroalimentari és un instrument fonamental per al progrés que permet tindre un pilar permanent a Europa.