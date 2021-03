Puig demanarà al Govern una convocatòria específica de fons europeus per a projectes de modernització del sector agroalimentari

Print This Post

El president s’ha reunit en el Palau de la Generalitat amb representants del sector agroalimentari per a abordar les possibilitats que ofereixen els fons de recuperació de la UE

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que demanarà al Govern central una convocatòria específica perquè el sector agroalimentari puga optar als fons de recuperació de la Unió Europea a través de projectes de modernització, digitalització, aprofitament sostenible de recursos i innovació que afermen la seua competitivitat i la rendibilitat en tota la seua cadena de valor.

Així ho ha traslladat en la reunió de treball que, acompanyat per la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha mantingut en el Palau de la Generalitat amb diferents representants del sector agroalimentari i en la qual han sigut presents des de les organitzacions agràries fins a les entitats que agrupen operadors comercials tant de caràcter cooperatiu com privat.

La Generalitat traslladarà al Govern d’Espanya una petició formal perquè realitze una manifestació d’interés en favor del sector agropecuari i agroindustrial, a fi que siga considerat com a col·lectiu estratègic per a la recuperació i puga rebre el suport econòmic necessari per a desenvolupar projectes d’envergadura que permeten, d’una banda, la seua plena modernització i, d’altra banda, repercutisquen en benefici del conjunt de la societat valenciana.

El sector agroalimentari és el tercer més important d’Espanya i un dels més importants d’Europa, ja que representa el 9,4% de l’economia valenciana, amb un pes d’al voltant de 10.000 milions d’euros, i aglutina el 12,6% de l’ocupació.