Puig destaca el suport real materialitzat en ajudes directes a autònoms, empreses i treballadors

El president del Consell ha anunciat que la setmana pròxima la Generalitat signarà el conveni amb el Govern central per a portar a cap el Pla Resistir Plus, amb un total de 647 milions d’euros per a més de 100 sectors d’activitat afectats per la crisi generada per la COVID-19, i ha avançat que estarà inclòs entre ells el del calçat, tal com ha proposat el Consell.

Puig ha subratllat, d’altra banda, el suport real, materialitzat en ajudes directes a autònoms, empreses i treballadors, desplegat en la Comunitat Valenciana

Dins del marc de la sessió de control de Les Corts, el president ha indicat què l’aprovació d’un nou model de finançament autonòmic és la gran reivindicació dels valencians.

La Comunitat Valenciana continua esperant que el finançament autonòmic siga més just