Puig destaca la necessitat ‘unir esforços entre administracions públiques per a rescatar i modernitzar el sector turístic després de la COVID-19

S’han presentat els resultats de l’estudi d’impacte econòmic del turisme sobre l’economia i l’ocupació en la Comunitat Valenciana ‘Impactur 2019’ de Exceltur

S’han presentat a València els resultats de l’estudi d’impacte econòmic del turisme sobre l’economia i l’ocupació en la Comunitat Valenciana ‘Impactur Comunitat Valenciana 2019’ de Exceltur, on el president de la Generalitat, Ximo Puig ha destacat la necessitat d’unir esforços entre administracions públiques per a rescatar i modernitzar el sector turístic després de la pandèmia provocada per la COVID-19.

A l’acte de presentació també han assistit el vicepresident de Exceltur, José Luis Zoreda; el president de Servigroup, José M.ª Caballé; el president de Balearia, Adolfo Utor; el president de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el director general de Turisme, Herick Campos.

El cap del Consell ha destacat la necessitat d’accelerar la reconversió, i ha plantejat la necessitat de generar un marc de mobilitat europeu.

Tal com es desprén de l’estudi presentat per Exceltur, l’impacte econòmic del turisme en la Comunitat Valenciana l’any 2019 (PIB turístic) va ascendir a 17.883 milions d’euros, la qual cosa suposa el 15,5% del total del PIB valencià.

Respecte de l’impacte de la pandèmia provocada per la COVID-19 sobre l’activitat turística, les estimacions apunten a una caiguda a tancament de l’any 2020, del 61,3% respecte de 2019. No obstant això, aquesta caiguda és una mica inferior a la mitjana estimada per al conjunt d’Espanya per Exceltur en el seu últim escenari del mes d’octubre, que xifra en un 69,6%, a causa de la major presència de demanda nacional i residents de proximitat en l’estructura de demanda de la Comunitat Valenciana.