Puig destaca la unitat d’acció de tots els grups de les Corts per a acabar amb el coronavirus i anuncia mesures addicionals a les quals prenga el Consell de Ministres

El president acorda mantindre una “comunicació permanent” amb els grups de les Corts sobre l’evolució i mesures davant l’emergència sanitària

El responsable del Consell destaca la importància de la col·laboració de tots els grups polítics per a transmetre confiança a la ciutadania

València (16.03.20). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la unitat d’acció de tots els grups parlamentaris de les Corts per a acabar amb el *coronavirus i ha anunciat que el Consell aprovarà mesures addicionals a les quals prenga el Consell de Ministres en la seua reunió d’aquest dimarts, amb les quals s’actuarà en els àmbits sanitari, econòmic i social.

El president ha realitzat aquestes declaracions després de la trobada mantinguda per videoconferència amb els síndics i síndiques de la Cambra autonòmica per a informar-los sobre la situació del coronavirus en la Comunitat Valenciana. En la reunió també ha estat present la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Ximo Puig ha agraït la “bona disposició” dels grups parlamentaris a mantindre una actitud de defensa “de l’interés general, que no és un altre que la vida de les persones”. Per a això, ha plantejat la necessitat de la unitat d’acció dels partits “per a véncer al virus”, alguna cosa que també exigeix un “exercici de la corresponsabilitat des de la política”.

En aquest sentit, ha acordat amb els portaveus dels grups parlamentaris de les Corts mantindre una “comunicació permanent” sobre l’evolució de l’emergència sanitària del coronavirus i les mesures que s’aplicaran en la Comunitat valenciana.

El president de la Generalitat ha destacat a més la importància de la col·laboració de tots els grups polítics per a transmetre confiança a la ciutadania.

Puig ha precisat, d’altra banda, que el Consell té previst adoptar mesures complementàries a les quals aprove el Govern en el seu pròxim Consell de Ministres per a fer front a la situació i cooperar al màxim. Aquestes mesures seran tant sanitàries, com a socials i econòmiques, tal com va exposar Ximo Puig en la seua recent compareixença davant el ple de les Corts.

El president s’ha mostrat partidari, així mateix, d’acompanyar les mesures que s’hagen de prendre amb caràcter immediat amb altres accions de caràcter estructural i articular-les dins del marc espanyol i europeu. “Hi ha mesures pal·liatives que han de ser urgents per a dotar d’energia bàsica a les empreses”, i, a aquest, temps s’ha d’impulsar un pla de reactivació de l’economia valenciana, espanyola i europea, amb actuacions dotades dels suficients recursos i finançament.

En la línia de l’exposat aquest diumenge en la reunió amb el president del Govern i els responsables de les comunitats autònomes, el president ha insistit que “l’única manera d’eixir d’aquesta situació i no acabar en una recessió profunda és una acció clarament compromesa per part de la UE i per part del conjunt de les administracions”. “Europa ha de prendre decisions”, que han de ser “no sols expansives, sinó que reforcen un creixement sostingut de l’economia”, ha subratllat.