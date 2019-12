Puig i Ribó intervenen en la COP25

Connect on Linked in

Tant Joan Ribó com Ximo Puig han aportat les intervencions que han servit a València amb la lluita contra el canvi climàtic, han fet propostes i com no, han agafat idees de cara al futur per millorar i protegir-se de la problemàtica a la ciutat de València.

Madrid està sent protagonista estos dies per ser la seu de la Cim del Clima. Conferències, reunions i rodes de premsa entre altres de les activitats que destaquen fins al pròxim dia 13 de desembre. Ximo Puig i Joan Ribó han representat al i les valencianes intervenint en la 25a Conferència de les Parts, el màxim òrgan de decisió de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic.



Ribó, junt amb altres alcaldes d’arreu del món, ha defés el paper dels municipis en la lluita contra el canvi climàtic.

D’altra banda, el president de la Generalitat, ha defensat la importància de la participació els governs locals i regionals en la consecució dels objectius mediambientals, entre altres coses.

