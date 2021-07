Puig participa a Madrid en el homenatge a les víctimes per la Covid-19 en un acte presidit pels Reis i el Govern

Print This Post

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicat hui dijous l’efectivitat” de l’estat d’alarma després de la sentència del Tribunal Constitucional declarant parcialment inconstitucional el primer decret aprovat per l’Executiu. El president ha remarcat que l’interés general està per damunt de l’interés particular.

El cap del consell ha fet estes declaracions als mitjans de comunicació després de participar en l’homenatge d’Estat a les víctimes de la pandèmia de la Covid-19, a Madrid. Un acte en que també s’ha volgut ressaltar la gran tasca i sacrifici fet pels sanitaris

L’acte ha estat presidit pels Reis, el Govern i representants de les autonomies, en una cerimònia celebrada al pati de l’Armeria del Palau Real