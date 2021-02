Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

30.000 dosi de vacunes contra la Covid-19 han arribat aquest matí a l’aeroport de Manises

Aquest cap de setmana han arribat a Espanya les primeres dosis de la vacuna AstraZeneca. El Govern central ha anunciat que no podran ser administrades als majors de 55 anys, la qual cosa ha provocat que algunes regions hagen decidit en conseqüència aprofitar-les en col·lectius que encara no havien sigut vacunats.

A la Comunitat Valenciana s’optarà per continuar vacunant al personal sanitari, i amb la nova vacuna no s’ampliar el nombre de col·lectius que s’incorporen al procés de vacunació, sinó que s’usarà per a completar la primera fase.

El protocol de la Conselleria de Sanitat fixa que el primer grup a vacunar és el de residents i personal sanitari i sociosanitari en residències, seguit del personal sanitari en primera línia de lluita contra el coronavirus.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que a partir d’aquest dilluns i fins al 31 de març la Comunitat Valenciana rebrà, almenys, 559.020 dosi de les tres vacunes.

La previsió és que a la fi de març puguen estar immunitzades 300.000 persones.

Puig situa a l’abril el començament de la vacunació massiva a la població.

Les estimacions del Ministeri de Sanitat i les autoritats sanitàries europees apunten al fet que a partir d’abril s’accelerarà amb major intensitat l’arribada de vacunes. Per això, el cap del Consell ha anunciat que ja s’ha creat un grup de treball per a dissenyar aquesta nova fase i es començaran a visitar espais idonis en les tres províncies per a començar el procés.