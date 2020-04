Puig veu ‘una possibilitat real’ obrir les platges aquest estiu, però amb mesures de seguretat

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, contempla com ‘una possibilitat real’ que les platges puguin ser accessibles aquest estiu, tant per als valencians com pels turistes, tot i que ha dit que haurà de ser amb mesures de seguretat.



Puig ha dit que a partir de demà el consell de ministres espanyol ‘obrirà nova etapa de transició cap a la nova normalitat’.



Si se continua treballant amb la corresponsabilitat entre la societat i les institucions, s’avançara més ràpid cap al final de la pandèmia.