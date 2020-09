Pupil·les i Maluks, al Concert del 8 d’octubre a Alzira

Connect on Linked in

El recinte firal tindrà un aforament de 400 persones

La Regidoria de Cultura ha presentat hui el cartell del concert del 8 d’octubre amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre de 2020, on actuarà el grup local Pupil·les i Maluks.



Enguany, les circumstàncies fan impossible un concert com els que en els últims anys han omplit el recinte firal però des de l’Ajuntament es continua apostant per oferir cultura segura.



“Des de la regidoria continuem oferint l’accés a la cultura d’una manera còmoda i amb responsabilitat. Volem donar continuïtat a un esdeveniment que ens identifica com a poble, que aposta per la música en valencià i que suposa una opció molt interessant especialment entre el públic més jove. Arribem a la cinquena edició d’este concert que ja és referent a la comarca i a tot el territori, on donem veu als nostres grups, locals i en valencià ” assegura Alfred Aranda, Regidor de Cultura



El concert se celebrarà com cada any al recinte firal amb aforament restringit per a 400 persones, distribuïdes en cadires amb la distància de seguretat indicada segons les mesures preventives per a evitar la COVID 19 i ús de mascareta obligatòria.



A les 21 hores començarà el primer dels grups i està previst que finalitze el segon a les 23.30 hores. En esta ocasió no hi haurà servei de barra.



Ja es poden comprar les entrades a un preu de 5 euros en www.notikumi.com. O a les taquilles del Gran Teatre dimarts i dijous en horari de 19.30 a 21 hores. A més, el mateix dia del concert, a partir de les 20 hores estaran obertes les taquilles per a poder comprar entrades. El preu en taquilla és de 5 €.



Pupil·les

Pupil·les és un grup valencià de música rap, format per les cantants Natàlia Pons, Mireia Matoses i Montse Morales, i el punxadiscos DJ Rule (Joan Rodríguez). Naix a València l’any 2014. Provenen de distints punts del País Valencià, però el seu punt de trobada ha estat el barri de Benimaclet, a la ciutat de València.

El seu estil es defineix com a rap feminista, amb influències d’altres estils musicals com el punk i el reggaeton. Entre els seus referents estan Obrint Pas, La Gossa Sorda o Aspencat. Quant a referents femenins, destaca Mala Rodríguez, com també Gata Cattana. Les seues lletres es caracteritzen per ser reivindicatives i literàries, amb missatges feministes clars i directes.



Maluks

Maluks dona els seus primers passos a principis de 2019. El grup valencià format per quatre dones promet omplir l’escena musical valenciana de dancehall, reggae, cúmbia i dub.

Després d’uns mesos d’expectatives a les xarxes socials, arriba l’estrena amb “Fins l’alba”. Aquest primer senzill amb videoclip, que tracta l’assetjament a les dones als espais d’oci va tindre una espectacular acollida a Youtube i a la premsa.

Poc desprès, ens tornaren a sorprendre amb el seu segon single “Comboi”. Una cançó molt estiuenca, on els ritmes llatins es barregen a la perfecció amb el drum’n’bass. Una cançó electrònica amb influències latin, on la celebració i la festa es converteixen en la millor senya d’identitat.

I completa la tríada “Contra l’oblit” una electrocúmbia homenatge a aquelles lluitadores antifeixistes d’ahir i de hui que han dedicat la vida a defensar la llibertat. Per a aquest himne han comptat amb la col·laboració de Carles Belda a l’acordió i les il·lustracions d’Elies Taño composen un colorit videoclip que acompanya de manera optimista el missatge de lluita.



A banda del concert l’Ajuntament ha programat altres activitats com són les tradicionals dansaes a la plaça Major, el 8 d’octubre, l’acte institucional el matí del 9 d’Octubre o el concert de la Societat Musical d’Alzira.