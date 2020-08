Qualitat Acústica posa en marxa els panells informatius de Russafa

Connect on Linked in

Grezzi: “volem que les dades que registren els sensors acústics siguen públiques, perquè només des del coneixement global de la situació es podrà millorar”

Demà dissabte, dia 8 d’agost, s’activaran les pantalles dels set panells informatius integrats en el projecte d’instal·lació de sensors acústics emanat dels pressupostos participatius. D’esta manera es completa l’activació d’una xarxa els sensors de la qual ja es venen recollint dades des de finals de l’any passat. Des de demà, com ja succeïx amb els panells de similars característiques emplaçats a Ciutat Vella, els panells assenyalaran la situació acústica dels sensors instal·lats en la seua proximitat en temps real i recordaran als vianants el paper que tenim totes les persones a l’hora de facilitar el dret al descans de les altres.



En este sentit, segons ha apuntat el regidor responsable de l’Àrea, Giuseppe Grezzi, els panells s’activaran incloent una nova campanya del servici de Qualitat Acústica en tres idiomes (anglés, castellà i valencià) amb què “hem volgut apel·lar a la responsabilitat de cadascuna de nosaltres, recordant que en el respecte que mostrem a les altres persones demostrarem també el respecte que ens tenim a nosaltres mateixes”.



El projecte integral d’instal·lació dels sensors i panells informatius es va aprovar a través de la Consulta Ciutadana d’Inversions en barris de 2016-2017 i va consistir en el disseny, instal·lació i utilització d’una xarxa de mesurament formada per 15 sensors acústics col·locats en punts estratègics i representatius dels nivells sonors existents en el barri de Russafa i, per tant, de la seua qualitat acústica, acompanyats de set panells informatius instal·lats en llocs pròxims per a indicar la situació registrada per aquells.



La ubicació del conjunt d’elements (sensors acústics d’una banda i panells informatius per una altra) va ser abordada i consensuada amb els representants veïnals, encara que això va dificultar la posada en marxa dels panells pel fet que alguns punts triats eren incompatibles amb l’accessibilitat en l’entorn o les peticions d’alguns comerços o associacions culturals, la qual cosa va obligar al replantejament d’alguna unitat. Els sensors acústics, en canvi, es van desplegar en els llocs més representatius del barri en relació especialment a l’oci nocturn i van començar a prendre dades tan prompte com va ser possible.



En este sentit, des de la Regidoria de Qualitat Acústica i de l’Aire es va sol·licitar recentment la incorporació de les dades que registren estos sensors a la plataforma municipal de dades obertes, de manera que, encara que no tinguen la mateixa validesa tècnica que la dels sonòmetres, les dades que recullen apareguen al costat d’estes a títol informatiu. De la mateixa manera, i atesa una petició veïnal sol·licitant ampliar el nombre de sensors acordats amb un en el centre mateix del carrer del Mossén Femenia, la Regidoria va activar el procés d’adquisició i instal·lació d’este, que preveu per a les pròximes setmanes.



“Per a atallar els problemes, a més de sensibilitzar com pretén esta actuació sol·licitada pels veïns i veïnes en els pressupostos participatius, és important mirar-los de front. Per això hem atés la petició d’este nou sensor quan hem tingut coneixement d’ella. I per això mateix tampoc tenim cap objecció perquè les dades que registren estos nous sensors acústics siguen públiques: perquè només des del coneixement global de la situació, tots els agents socials i empresarials podrem prendre les mesures per a millorar-la”, ha conclòs Grezzi.