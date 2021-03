Quart de Poblet, a un pas de guanyar el Premi Seguretat Viària Urbana

Connect on Linked in

Bilbao i la ciutat grega de competeixen amb Quart de Poblet pel guardó.

El municipi valencià de Quart de Poblet ha impressionat al jurat de la segona edició dels Premis per la Seguretat Viària Urbana (Urban Road Safety) que concedeix la UE.

Entre totes les localitats dels països membres de la UE, el municipi de l’Horta Sud ha quedat entre els tres finalistes. La competència serà dura. Quart de Poblet es mesura amb Bilbao i la ciutat grega de Heraklion. El 19 d’Abril la UE anunciarà qui s’emporta el guardó.

A Quart de Poblet la mobilitat i la sostenibilitat van estretament unides. La ciutat utilitza una estratègia de monitoratge acurada per a identificar quines polítiques són efectives i quins han d’actualitzar-se.Com explica el tinent alcalde i regidor de Mobilitat i Projectes Europeus del municipi, Bartolomé Nofuentes: “Un dels objectius és que es convertisca en una ciutat participativa on el vianant siga la prioritat.” De moment, ja han desconnectat o transformat els semàfors de les principals vies del municipi, on sempre estan en color ambre per als vehicles i els peatonesque travessen el carrer tenen preferència.

Una de les iniciatives per a conscienciar a quarteros i quarteras ha sigut la d’instal·lar radars pedagògics l’objectiu dels quals no és sancionar sinó informar.

També s’ha augmentat el nombre de zones per als vianants com en l’Avinguda San Onofre, un lloc de reunió, de comerços i de restauració, on els caps de setmana es concedeix especial atenció a les famílies, vecinosy bicicletes.

Un altre dels aspectes que el jurat dels premis europeus ha tingut en compte és la rellevància de carril bici, un dels millors connectats i amb major nombre de quilòmetres. Tal és així que arriba fins als polígons industrials i a les localitats pròximes, com Manises i Aldaia.

A més, s’han instal·lat sensors en aparcaments gratuïts, com en els de la Biblioteca Municipal, al carrer Primer de Maig o Trafalgar.

Cal destacarel futur pàrquing Balcó del Túria, que, amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, és una de les actuacions més importants de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI). Amb 221 places gratuïtes i una àgora per als vianants per a ús i gaudi de la ciutadania, amb un amfiteatre i jocs biosaludadables, serà exemple europeu de com conjuminar participació ciutadana, energies sostenibles i donar servei avecinos i veïnes.

El jurat dels premis europeus ha valorat el treball realitzat per l’Ajuntament de Quart de Poblet per a aconseguir en el municipi una accessibilitat universal i atendre les necessitats dels qui tenen mobilitat reduïda, problemes auditius o sonors.