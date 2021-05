Quart de Poblet acomiada maig amb teatre, concerts, naturalesa, llibres i exposicions

Connect on Linked in

L’Ajuntament organitza un cap de setmana amb activitats gratuïtes per a tota la ciutadania



L’Ajuntament de Quart de Poblet acomiada maig en gran. Ha organitzat un cap de setmana replet d’activitats per a tota la ciutadania. I la majoria d’elles, gratuïtes o a un preu molt assequible. No hi ha excuses per a quedar-se a casa. Ni tan sols la Covid perquè la Cultura a Quart de Poblet és segura. La cultura i qualsevol altra iniciativa programada compleix les normes sanitàries per a mantindre a ratlla a la pandèmia.

El divendres s’inaugura a la Biblioteca Municipal Enric Valor l’exposició “Poals” emmarcada en el cicle “Biblioteca Sostenible” i que en aquesta ocasió es dedicada al Dia Mundial del Medi ambient que se celebra el 5 de juny. Una altra exposició també relacionada amb la naturalesa però que té lloc a la Casa de la Cultura és la que porta per nom “Un univers Vegetal”. Emmarcada en el projecte “Internaturalezas” forma part de la programació del Centre d’Investigació Art i Entorn de la Universitat Politècnica de València (CIAE) i es podrà contemplar des del divendres 28 fins al 4 de juny.

El mateix dia, i sense eixir de la Casa de la Cultura, la quartera Rosa Sanmartín, finalista en els premis de la crítica valenciana, explicarà els secrets de la novel·la “Quan la vida t’aconseguisca”. En ella es narra l’evolució d’una dona per ser feliç en un dur viatge vital.

En el Auditori Vaig moldre de Vila es podrà escoltar les 19h el Concert de Fi de Curs a càrrec del Conservatori Mestre Molins.El dissabte no ens abandona la música i el Cor Farinello actuarà a les 19h en el Centre Cultural El Casino.

A la mateixa hora l’espectacle de comèdia multidisciplinària “Calladitas esteu més boniques” es podrà contemplar en el Auditori Vaig moldre de Vila. Interpretada per Sil de Castro, Jessika Rojano i “la Maria Rosa” al piano sempre compta amb dos artistes convidats. El preu de les entrades és de cinc euros i si es compta amb descompte tan sols és de quatre.

El dissabte de 10.30h a 14h al Parc Podideportivo Municipal estarà d’allò més animat amb el “Joc Solidari”. Hi ha programada una Ètnia Batucada, una gran gimcana repleta de proves, exposicions, teatre i moltes sorpreses més.

Gaudir de la naturalesa sense eixir del municipi és una cosa que tenen la sort de tindre els quarteros i quarteras. En l’entorn privilegiat del Parc Natural del Túria i a tan sols uns metres del centre de Quart de Poblet, el dissabte es realitzaran diverses activitats. A les 8.30h i a las10h un monitor guiarà una eixida orntiológica a càrrec de la Societat Valenciana d’Ornitologia. És imprescindible la inscripció, que es pot realitzar escrivint un mail a soyraulssh@hotmail.com. Dins del Cicle d’activitats Primavera al Riu, aquesta setmana la Fundació Limne té programat un seguiment de llúdries. També és imprescindible la inscripció d’aquesta activitat que començarà a les 10.30 del matí.