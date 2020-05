Quart de Poblet acompanya a més de 1.900 persones majors durant el confinament

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha dissenyat un programa de cura afectiva telefònica que s’ha desenvolupat per personal municipal voluntari per a Quart

de Poblet, 18 de maig 2020



Amb l’objectiu de combatre l’impacte negatiu en la salut emocional de les persones majors a causa de les mesures de confinament, l’Ajuntament de Quart de Poblet va posar en marxa el mes d’abril un servei d’acompanyament telefònic destinat a veïns i veïnes majors de 64 anys. Durant el mes i mig en el qual aquest programa s’ha dut a terme, el Consistori ha pogut contactar amb més de 1.900 persones majors, als qui ha assistit amb la finalitat de promoure el seu benestar personal i psicològic.



En aquestes sis setmanes, el personal municipal ha realitzat més de 3.600 crides, superant les 400 hores de conversa, en les quals no sols han pogut detectar situacions de risc i resoldre dubtes a la ciutadania sobre el desenvolupament de l’estat d’alarma, sinó que també han pogut compartir moments personals, coneixent de prop als seus interlocutors i interlocutores, i passant a formar part del seu dia a dia.



A través de receptes familiars, aficions o anècdotes, s’han establit vincles afectius que han fet més suportable, a aquest col·lectiu, la complicada situació social que ha causat la pandèmia global. De fet, no sols les persones majors han valorat molt positivament el servei, també el personal municipal encarregat de les crides ha destacat l’afecte rebut en aquestes trobades, i ha constatat que les i els majors han sigut un exemple de comportament cívic, complint escrupolosament les mesures de confinament, en la majoria dels casos, i mostrant constantment el seu costat més humà i positiu.



Després d’una primera crida, en la qual es considerava la situació en la qual es trobaven les veïnes i veïns seleccionats, se’ls plantejava la possibilitat de mantindre el contacte durant els dies de confinament, opció que es va demandar en un 38% dels casos. A partir d’aquest moment, s’establia una comunicació setmanal que ha resultat molt útil per a conservar, en la mesura que siga possible, els nivells de socialització dels i les majors, a més de procurar a l’Ajuntament un feedback en temps real de la salut i benestar de la seua població més adulta.



A través d’aquest recurs de cura afectiva, l’Ajuntament ha volgut assegurar que totes les persones se sentiren acompanyades en aquests complicats dies, redoblant els seus esforços, sempre, per a atendre aquells col·lectius més sensibles amb mesures de prevenció dissenyades específicament per a cada cas. A més, aquest servei també ha permés detectar situacions que pogueren ser de risc, derivant-se als serveis indicats el seu tractament. En aquest sentit, el Consistori ha intercedit també en diversos casos, actuant d’intermediari amb altres administracions i organismes privats, per a portar a bon terme gestions importants per als seus veïns i veïnes, practicant els principis de cooperació i proximitat en la gestió municipal, tots dos, aspectes molt importants per a Quart de Poblet.



Durant l’estat d’alarma, l’Ajuntament ha reforçat les atencions als col·lectius més vulnerables davant la crisi sanitària, com l’assistència domiciliària per a persones majors i malaltes, arribant a implementar un servei de recollida en farmàcies i repartiment de medicaments per a persones amb problemes per a desplaçar-se. També s’ha realitzat un repartiment de màscares a tots els habitatges de la població.