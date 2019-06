Quart de Poblet acull l’exposició ‘Jo, dona. Tu, còmplice. Elles, lluitadores’

Connect on Linked in

La mostra, cedida per Plena Inclusió CV, equipara la lluita de les dones amb discapacitat intel·lectual pels seus drets amb la de grans figures femenines de la història



La visita a l’exposició és guiada per un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, formades com a promotores d’igualtat





La Casa de la Dóna de Quart de Poblet acull fins al pròxim 21 de juny l’exposició ‘Jo, dona. Tu, còmplice. Elles, lluitadores’, en la qual la lluita de les dones amb discapacitat intel·lectual pels seus drets s’equipara a la de grans figures femenines de la història. A acte d’inauguració van assistir la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives,. Cristina Mora, i Isabel Aiora, vicepresidenta del Patronat Intermunicipal Francisco Esteve i membre de la Junta Directiva de Plena Inclusió CV, entitat que ha cedit aquesta mostra a l’Ajuntament.

“Amb aquest treball hem volgut ressaltar les similituds entre aquests personatges històrics tan rellevants i les dones amb diversitat funcional, perquè totes elles han donat el millor de si mateixes per aconseguir, en definitiva, una societat més justa i igualitària. A més, aquesta exposició ens permet acabar amb estereotips i acostar-nos a la diversitat funcional des d’una visió positiva, reclamant que les dones amb discapacitat intel·lectual són ciutadanes amb plens drets”, va explicar Cristina Mora.

La forma en què l’exposició ho visibilitza és substituint en imatges icòniques els rostres de dones transcendentals en diferents àmbits pel de dones amb diversitat funcional intel·lectual, posant en valor la importància de les fites aconseguides per totes elles.



Així, Rosa María, Ángela, Cristina, Sheila, Marta, Josefa, Sara, Magdalena, María Luisa, María, María Dolores, Laura i Alicia es van caracteritzar com Clara Campoamor, Malala, Eva Perón, Emilia Pardo Bazán, Frida Khalo, Rigoberta Menchú, Marie Curie, sufragistes, Annete Kellerman, Amelia Earhart, Katerine Switzer, Emma Goldman i Valentina Tereshkova. Premis nobeles, artistes, defensores dels drets socials i de les dones, científiques, esportistes, polítiques, astronautes…, dones que van marcar un abans i un després no solament en els seus camps professionals, sinó també en la lluita per aconseguir la igualtat entre homes i dones, igual que elles.



“Les dones amb discapacitat també lluitem pel dret a l’ocupació, per a tindre una vida independent, perquè moltes empreses no ens contracten no solament per tindre una discapacitat intel·lectual, també per ser dones. Nosaltres podem fer diferents treballs i per a nosaltres és important tindre suports i oportunitats”, reclamen les promotores d’Igualtat, els qui recorden que continuen lluitant encara pels seus drets sexuals o el dret a ser mare.



En el cas de Quart, l’exposició té el valor afegit que les encarregades d’explicar-la i guiar a les persones que la visiten són el grup de persones promotores d’igualtat del Centre Ocupacional, formades durant dos anys en el taller pioner sobre igualtat i violència de gènere desenvolupat per la Casa de la Dóna amb homes i dones amb diversitat funcional intel·lectual.



Una labor que la regidora d’Igualtat va aplaudir en l’acte d’inauguració, felicitant-les “pel treball que esteu realitzant dia a dia i que des de l’Ajuntament de Quart de Poblet continuarem defensant, donant-vos suport per a aconseguir una societat inclusiva i igualitària”.