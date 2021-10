Quart de Poblet acull una trobada internacional amb els socis del projecte europeu Spring

Connect on Linked in

Té com a objectiu l’intercanvi d’experiències i iniciatives en el món educatiu durant la pandèmia

Quart de Poblet acull els dies 20 i 21 d’octubre una trobada internacional per a valorar les repercussions que la pandèmia ha tingut en el món escolar i en les relacions educatives entre el professorat i els alumnes i alumnes amb les seues famílies.

Representants d’Alemanya, França, Itàlia, Bulgària, Polònia i Macedònia del Nord viatjaren a Quart de Poblet per a intercanviar les experiències i els programes adoptats en els set municipis que participen en el projecte europeu Spring.

En aquest cas se centraran en com es va actuar per a evitar que la Covid afectara el menys possible a l’alumnat, al professorat i a les famílies dels i les estudiants. Es tracta d’un procés d’aprenentatge mutu per a millorar i adoptar les bones pràctiques de cada soci europeu en situacions difícils.

Els participants del projecte Spring, finançat pel programa Europa per als Ciutadans amb un import de 148.680 euros, ja es van reunir en la localitat italiana de Bargomanero. En aquesta trobada europea, els set municipis de 20.000 habitants dels diferents països europeus, van poder compartir i intercanviar els seus models d’intervenció en la situació de pandèmia per a definir les millors pràctiques que podrien ser replicables en altres territoris i comunitats, així com en situacions diferents.

L’equip de Quart és Europa, liderat per Bartolomé Nofuentes, va poder explicar les intervencions de l’Àrea de Serveis Socials, del Servei de Protecció Civil i la Policia Local i compartir els programes que es van implementar durant el confinament. Entre els quals van tindre més èxit es troba el d’assistència domiciliària per a persones majors o malaltes, o el servei d’acompanyament telefònic per a majors de 64 anys.

El programa Europa per als Ciutadans pretén animar a les ciutats a cooperar entre si a llarg termini per a estudiar temes o qüestions concretes, compartir recursos o interessos, augmentar la seua capacitat d’influència o fer front a reptes comuns. Quart de Poblet es troba en el centre d’aquest compromís de formar part de xarxes ciutats europees.