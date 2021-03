Quart de Poblet anima a la ciutadania a penjar teles de color morat als balcons per a celebrar el 8 de març

Connect on Linked in

L’Ajuntament organitza activitats de manera segura per a reivindicar el paper de la dona

L’àrea d’Igualtat i la Casa de la Dona de Quart de Poblet animen a la població a participar en la commemoració del Dia de la Dona, el 8 de març, des dels seus domicilis. Per a això, es demana a la ciutadania que penge una tela o un mocador morat als balcons per a celebrar d’una manera simbòlica aquesta efemèride durant aquests dies. D’aquesta manera, l’Ajuntament convida als veïns i a les veïnes a reivindicar els drets de les dones i la igualtat plena des de les seues cases d’una manera segura. A causa de la pandèmia, l’habitual marxa per a visibilitzar a les dones i reivindicar la necessitat de continuar avançant en matèria d’igualtat no se celebrarà. No obstant això, la commemoració es traslladarà al format en línia a través d’un vídeo en el qual apareixen veïns i veïnes que han volgut participar deixant el seu missatge reivindicatiu i vestint una peça de color morat. D’aquesta manera, l’Ajuntament garanteix la celebració d’aquest dia tan assenyalat d’una manera totalment segura. Aquest material audiovisual es llançarà en xarxes el propi 8 de març.

D’altra banda, l’alumnat de sisé de Primària de Villar Palasí, San Onofre i La Constitució han gravat la cançó “I tu, només tu!” del Diluvi. Amb el material de cada escola es crearà un vídeo conjunt que es compartirà el 8 de març amb les famílies i els centres. Així mateix, l’actual context sanitari ha visibilitzat la importància de la ciència i, per aquest motiu, des de les Coordinadores d’Igualtat i Convivència dels centres educatius i l’àrea d’Igualtat, s’ha considerat oportú vincular les activitats en els col·legis a aquesta matèria. Així, Quart és Ciència ofereix l’exposició itinerant “Dones i Ciència” a les escoles per a acostar a l’alumnat a aquesta temàtica. També han escrit frases entorn d’aquesta temàtica en uns adhesius que s’han facilitat des d’Igualtat i que es mostraran el 8 de març.

Les persones majors també estaran vinculades a la commemoració a través d’Internet en el taller “Unides mai serem vençudes-8M” i en el qual es debatrà com han viscut al llarg de les seues vides aquesta data.

Inclusió

Per a afavorir la participació de tots els col·lectius en aquesta celebració, les persones usuàries del Centre Ocupacional tindran l’oportunitat de participar en el taller en línia sobre igualtat titulat “Bons tractes a persones amb discapacitat”, que se celebrarà l’11 de març. L’activitat està organitzada per l’entitat Plena Inclusió Comunitat Valenciana.

Finalment, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives en xarxa de la Comunitat Valenciana, UPCCA ha organitzat unes jornades de prevenció en adccions amb perspectives de gènere, La cita serà el 10 de març, de 17.00 a 20.30 hores, i l’objectiu és reflexionar sobre alguns estereotips de gènere i eines de prevenció, en relació amb les addiccions per a facilitar la consciència social. Qui desitge participar pot fer-ho a través del següent enllace https://bit.ly/37kuvu7.