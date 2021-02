Quart de Poblet aprova les bases de les Ajudes Parèntesis destinades a persones autònomes i microempreses

Connect on Linked in

Dilluns que ve s’obri el termini de sol·licituds, que finalitzarà el 5 de març

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha anunciat la posada en marxa de les Ajudes Parèntesis, emmarcades dins del Pla Resisteix de la Generalitat Valenciana, a través de les quals es destinaran 612.514 euros per a la reactivació del teixit productiu municipal més afectat per les restriccions implementades per a frenar la pandèmia de la COVID-19. Les persones interessades podran sol·licitar aquesta línia de subvenció a partir del 15 de febrer i fins al 5 de març a través de la Seu Electrònica, quartdepoblet.sedipualba.es.

Aquestes ajudes es destinen a autònoms i microempreses de fins a 10 treballadors l’activitat dels quals forme part dels sectors més castigats: els comerços locals, l’hostaleria, restauració i oci nocturn, les relacionades amb el turisme com a hotels o agències de viatges, les de creació artística, cultural i espectacles, i aquelles vinculades amb l’esport i l’entreteniment.

Poden acollir-se els autònoms o empreses que estigueren actius a 31 de desembre de 2020, podent percebre un màxim de 2.000 euros en el cas dels treballadors per compte propi, i 200 euros addicionals per cada treballador a càrrec afiliat a la Seguretat Social fins a un màxim de 10. Cal destacar que es podrà presentar una única instància per activitat.

Amb aquesta subvenció es pretén fer costat al sector econòmic municipal, ajudant-lo a fer front a les despeses corrents dels seus negocis com els pagaments pel lloguer dels seus locals, els subministraments d’aigua o llum o fins i tot les quotes d’autònoms.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, ha remarcat que “amb aquestes noves ajudes es demostra que gràcies a la col·laboració entre administracions podem donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes”, perquè el Pla està cofinançat entre la Generalitat, la Diputació i el propi Ajuntament, que aportarà 91.877 euros.

Martínez també ha volgut assenyalar que “les nostres empreses i comerços estan patint per partida doble perquè, d’una banda pateixen la crisi sanitària, però per un altre estan lluitant per mantindre els seus negocis a flotació, per això es mereixen un esforç extra dels qui tenim la responsabilitat de la gestió, i encara que aquesta subvenció no cobrisca la totalitat de les pèrdues, contribuirà a ajudar al nostre poble, perquè se suma a les mesures que hem anat prenent des de l’Ajuntament per a protegir el nostre teixit empresarial i comercial, com la suspensió de les taxes per taules i cadires, les ajudes directes a autònoms i els 350.000 euros que ja hem injectat en el comercial local”.

D’aquesta manera, Quart de Poblet, que es troba entre els primers 60 municipis en el que a dotació es refereix dins del Pla Resisteix, incorpora un reforç imprescindible a la bateria de mesures implementades pel Consistori dins del seu propi Pla de Recuperació Econòmica i Social, dotat amb un pressupost inicial de 1’5 milions.