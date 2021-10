Quart de Poblet arranca el curs amb 150 associacions actives

Print This Post

El municipi celebra la jornada “Un Poble d’Associacions” i analitza els reptes postpandèmia

Quart de Poblet es caracteritza per ser un municipi molt actiu quant a l’associacionisme. Hui dia compta amb més de cent cinquanta associacions que abasten tots els àmbits i contribueixen a ser un poble molt viu, en ple moviment i amb activitats, sempre, per a gaudir. L’Ajuntament sempre ha promogut i col·laborat amb el teixit associatiu ja que és pilar fonamental per al progrés del poble i el benestar de la ciutadania. Prova d’això és el paper que han exercit durant la pandèmia.

L’àrea de Participació Ciutadana, dirigit per l’edil Consue Campos, va organitzar la jornada “Un Poble d’Associacions” que va suposar l’inici d’un nou curs d’activitats associatives. Durant la jornada, realitzada en col·laboració amb la Fundació Horta Sud, s’han recollit els aprenentatges viscuts durant la pandèmia i els reptes que existeixen després del període de restriccions.

Les representants de les entitats han destacat la necessitat de mantindre la intensa activitat per a preservar el bé comú, la importància dels serveis públics i el valor de les associacions com ben essencial dels municipis.

Han destacat la “necessitat vital de posar-se en marxa al 100% quasi per prescripció facultativa”. Un municipi que participa és, en tots els sentits, un municipi amb bona salut. Consue Campos ha agraït molt especialment a totes les persones i entitats participants en aquesta jornada, entre elles: La Agrupació Musical L’Amistat, La Clavaria Verge de la Llum, el Consell de la Joventut, Dona oci i treball, Associació cultural Castella-la Manxa, Quart Sense barreres, ARTIC, Amics dels Arts Plàstiques i la Fundació Horta Sud.

La jornada, que naix a proposta del Grup de Treball Associatiu de Quart de Poblet, ha rebut el finançament públic de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Diputació de València.