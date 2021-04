Quart de Poblet arranca la quarta edició de Jove Oportunitat, un programa per a joves que han deixat els estudis i no treballen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El 70% dels joves que ja han van participar en aquesta iniciativa van trobar un projecte de vida i, el més important, “van aprendre a voler-se a si mateixos”

Jove Oportunitat (JOOP), el programa organitzat per l’IVAJ, en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat, ha arrancat la seua quarta edició a Quart de Poblet. Està dirigit a les persones joves que tenen entre 16 i 21 anys, que han abandonat els seus estudis i que no treballen.

La iniciativa, cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc de la lluita contra l’abandó educatiu prematur, cerca retornar la motivació i orientar als joves que no saben què fer en aqueix moment de la seua vida. Aquesta situació els provoca, en moltes ocasions, una baixa autoestima.

Cada curs JOOP de Quart de Poblet utilitza la metodologia del coaching actitudinal i es divideix en quatre mòduls: el primer és el de desenvolupament personal, un altre de desenvolupament social, un mòdul acadèmic i un altre d’orientació professional que inclou visites a empreses. Aquests mòduls sumen 376 hores lectives distribuïdes en jornades de quart hores diàries. Els xics i xiques es reuneixen cada matí, de dilluns a divendres, a l’aula JOOP de Quart de Poblet.

De ninis a joopers



Aquesta edició està formada per dotze joopers de Quart de Poblet i espera tindre tant èxit com les que ha tingut en anys anteriors en tota la Comunitat Valenciana. Quasi el 70% dels quals es van apuntar a JOOP van tornar a estudiar o van començar a treballar

Els nini, joves als quals no se li ha deixat estudiar ni se’ls ha donat l’oportunitat de treballar, com se’ls defineix en l’IVAJ, van trobar en aquest programa les eines i les persones adequades per a “aprendre a voler-se a si mateixos” i van descobrir la seua vocació. A més, s’estableixen uns llaços d’amistat i confiança entre els joves, i també amb el seu coach, que roman una vegada acabats els mòduls.