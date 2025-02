Un projecte que fomenta l’aprenentatge del valencià de manera informal i distesa

Cent persones s’han inscrit enguany en aquest projecte que ja compleix 8 anys d’èxit

El municipi de Quart de Poblet ha aconseguit un nou rècord de participació en el programa “Voluntariat pel Valencià”. Aquest any, 100 persones s’han inscrit en la iniciativa que, des de fa vuit anys, promou l’ensenyament del valencià en un ambient distès i informal. El projecte, organitzat per l’Ajuntament de Quart de Poblet i Escola Valenciana, permet a les persones voluntàries ensenyar el valencià de forma gratuïta i divertida.

Un projecte que fomenta la convivència i l’aprenentatge

L’objectiu principal d’aquest programa és oferir una formació en valencià que no només estigui centrada en l’aspecte lingüístic, sinó que també fomenti la socialització entre els participants. Les persones inscrites tenen l’oportunitat de conèixer gent nova mentre aprenen a parlar en valencià, tot en un entorn distès i col·laboratiu.

Materials i eines per a l’aprenentatge

A través d’aquest programa, els participants reben tot el material necessari per a seguir les classes de manera còmoda i efectiva. Un dels recursos destacats és la tercera edició del “Llibre de receptes”, que, a més de presentar les receptes en valencià, inclou vídeos que mostren com es realitzen les receptes. Aquest enfocament pràctic fa que l’aprenentatge sigui més amè i proper a la vida quotidiana. A més, els participants disposen d’un quadern de suport dividit en deu apartats, un per cada setmana del programa.

Diversitat de grups i noves oportunitats d’aprenentatge

A més dels grups de voluntariat, el programa inclou altres grups d’aprenentatge de valencià. Així, el projecte compta amb l’alumnat i el professorat de l’Escola Oficial d’Idiomes, el grup de Dones de Mediació Intercultural i altres persones procedents de països com Ucraïna, el Marroc i l’Índia, que combinen l’aprenentatge del castellà i del valencià.

Una oportunitat per practicar el valencià en situacions reals

Una de les característiques més destacades del programa és que es promou la pràctica del valencià en contextos quotidians. Això permet als participants aprendre a comunicar-se en situacions reals com comprar en un comerç, esmorzar en un bar o participar en activitats culturals. Aquesta metodologia ajuda a superar les inseguretats de parlar un nou idioma i contribueix a la integració social i cultural.

Una iniciativa que continua creixent

Amb aquesta nova edició, el programa “Voluntariat pel Valencià” consolida el seu èxit any rere any, amb l’objectiu de fomentar l’ús del valencià a Quart de Poblet i de contribuir a la convivència entre persones de diferents cultures i orígens.