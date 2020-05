Quart de Poblet cancel·la les Festes Majors, Patronals, Populars i de Moros i Cristians

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha anunciat la cancel·lació de les seues Festes Majors, Patronals, Populars i de Moros i Cristians, que se celebren tradicionalment a principis del mes de setembre. Es tracta d’una decisió presa juntament amb les diferents clavaries i associacions que participen activament en la seua organització, després d’analitzar la situació i valorar la conveniència de realitzar-les.

Davant la incertesa actual que es viu quant a l’evolució de la situació social, econòmica i sanitària que ha causat la pandèmia, s’ha tingut especialment en compte el perill que suposaria la celebració d’esdeveniments multitudinaris en els quals no pot assegurar-se que es complisquen les condicions de seguretat sanitària.

L’alcaldessa del municipi, Carmen Martínez, ha assenyalat que “es tracta d’un anunci trist i dolorós per a tots els quarters i quarteres, perquè les festes són part de la nostra identitat com a poble, però som plenament conscients que l’essencial és assegurar que es compleixen les mesures de distanciament social per a evitar que es produïsquen nous rebrots d’aquesta pandèmia global. El nostre poble sempre ha demostrat la seua perseverança, el seu afany de superació i la seua implicació, i aquesta vegada no serà diferent. Per això, sabem amb certesa que tornarem a celebrar-les amb més força i il·lusió que mai”.

En el comunicat emés per l’Ajuntament s’ha volgut agrair a totes les entitats que col·laboren i participen en l’organització de les festes el compromís mostrat cap al municipi i els veïns i veïnes.

El Consistori, recentment, ja va anunciar la suspensió de la tradicional Passejà de Sant Onofre i de la festivitat de la patrona del municipi, la Verge de la Llum,

Festivitats que arranquen a la fi de maig i viuen els seus dies més importants l’1 de juny, amb la festa en honor a la Patrona, i el 9 i 10 de juny, amb la Passejà i el dia de Sant Onofre.

L’Ajuntament continua treballant per a facilitar la volta a l’anomenada “nova normalitat”, prevalent sempre la salut dels veïns i veïnes. Per a això, ha realitzat un repartiment de màscares protectores entre els comerços, així com ha proporcionat màscares a tots els habitatges del municipi. També està treballant estretament amb el teixit comercial i empresarial per a facilitar la reobertura de les activitats productives, i amb el sector educatiu, assegurant que tot l’alumnat pot continuar la seua escolarització adequadament.