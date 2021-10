Quart de Poblet celebra el Dia del Comerç Local amb activitats, ajudes i premis

Connect on Linked in

L’Associació de Comerciants rep un esment especial en el seu 30a Aniversari

Quart de Poblet ha celebrat el dia del Comerç Local de la Comunitat Valenciana amb diversos premis, ajudes i reconeixements. L’alcaldessa, Carmen Martínez, va voler destacar el “valor del comerç local com a element de cohesió social insubstituïble en les nostres societats” i la possibilitat que ens ofereix de “poder gaudir d’un tracte pròxim i individualitzat”.

En un acte celebrat en la Sala d’actes del consistori va reconéixer la labor desenvolupada per l’Associació de Comerciants que celebra el seu 30a Aniversari i va entregar un quadre commemoratiu al seu president, Juan Borrego.

Una altra de les activitats, a la qual van assistir el regidor de Comerç Ángel Lorente i la regidora de Normalització Llingüística, Cristina Mora, va ser el lliurament dels premis de la 8é Edició de les Ajudes a l’ús del Valencià en el comerç local. En aquests guardons competeixen les modalitats de Noves Tecnologies, Suport i Retolació, i Material Imprés. A més dels huit negocis que es van alçar amb el guardó es va entregar un reconeixement a tots els participants.

També van rebre un esment per la seua implicació en l’economia local els protagonistes de les candidatures dels premis “Q” 2020 que es van presentar en l’anterior edició i la gala de la qual no es va poder realitzar per motius de la pandèmia però que se sumaran en les pròximes convocatòries. Les modalitats dels “Premis Q” són Economia Social, Iniciativa Emprenedora, Juvenil, Dona i innovadora i, com no, a l’esforç per ser comerç més Accessible, sostenible, innovador i excel·lent.

En la clausura de l’acte l’alcaldessa va destacar el treball realitzat per l’àrea de promoció econòmica i comerç així com les iniciatives empreses per a pal·liar els efectes de la pandèmia i donar suport a l’economia del municipi. Entre les iniciatives empreses es troben el Pla Resistir, les diferents campanyes de foment de la compra local, com l’actual targeta CQ+, o les modificacions pressupostàries que s’han realitzat per a injectar recursos en aquest sector.

A més, també es va realitzar el lliurament de premis de la 1a Edició a l’Ús del Valencià, un projecte de l’àrea de Normalització Lingüística. Entre els premiats es troba l’empresa valenciana de tapisseria artesanal “A. Vicó”amb més de cinquanta-tres anys de vida. La taverna “Orígens” i la botiga “Deco regals Mapi” són els dos comerços guanyadors del primer premi i rebran cadascun cinc-cents euros per la seua iniciativa de retolar en valencià i publicar en les xarxes socials en la llengua autòctona.