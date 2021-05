Quart de Poblet celebra el Dia d’Europa sent un dels municipis que més projectes gestiona de tota la UE

Connect on Linked in

Les Jornades Quart és Europa serveixen per a presentar els plans del municipi per a la joventut durant els pròxims anys

Quart de Poblet celebra el Dia d’Europa sent un dels municipis que més projectes gestiona de la UE. Només en l’últim any i coincidint amb els mesos més durs de la pandèmia, el 80% dels projectes presentats va aconseguir finançament de la Comissió. La localitat de l’Horta Sud va ser una de les primeres a comptar amb personal especialitzat en gestió de projectes, la qual cosa va ser el germen del que hui és l’oficina Quart és Europa.

Una gran part dels projectes van destinats a la joventut perquè, com ha ressaltat el director general de l’IVAJ, Jesús Martí, “és qui ha de construir el futur i qui més es cree Europa”. Martí ha intervingut en les Jornades Quart és Europa, organitzades des de la regidoria de Joventut, i ha lloat que “Quart de Poblet ha deixat que els i les joves prenguen les seues pròpies decisions i siguen responsables. Les persones adultes pensem que sabem què és el millor per a ells quan no és així”.

Prova del lluny que pot arribar un jove quan se li donen els mitjans i l’oportunitat la trobem en la quartera Cristina Martínez, Presidenta del Consell Valencià de la Joventut. Des de molt xicoteta, va estar implicada en totes l’associacions, a les cases de joventut de la localitat, ha sigut monitora, presidenta del Consell de la Joventut de Quart de Poblet i, des de desembre, presidenta del Consell Valencià de la Joventut. Martínez ha posat l’accent en la importància que brinda Europa a la joventut per a “empoderar-se” amb iniciatives i viatges que, d’una altra forma, no es podrien realitzar. Ha mostrat la seua preocupació per les conseqüències que la pandèmia està tenint, accentuant la individualitat en detriment d’una socialització indispensable en aqueixa edat.

La regidora d’educació, Consue Campos, per part seua, ha ressaltat la implicació de totes les àrees del Ajuntament amb Europa. “Aqueix esperit europeu es transmet a la ciutadania, als col·legis i a les entitats de Quart de Poblet, la qual cosa ha aconseguit que el municipi siga un referent a Europa”. Campos ha comentat les principals novetats d’alguns dels nous projectes europeus per al període 2021-2027 com Erasmus + i el Cos Europeu de Solidaritat. També ha ressaltat les oportunitats que ofereix la UE per a la població més jove i ha explicat algunes de les experiències més interessants que s’han desenvolupat en el municipi. L’objectiu és continuar en aqueixa línia i motivar a la joventut a participar i desenvolupar les seues pròpies iniciatives. Per a això, l’Ajuntament de Quart de Poblet disposa de l’assessoria especialitzada en projectes europeus “Europa Jove” a la qual es poden dirigir les persones joves interessades.