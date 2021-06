Quart de Poblet celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb rutes pel riu, teatre a l’aire lliure i exposicions

Un cap de setmana complet amb la visita del campió mundial de patinatge i la celebració de les Noces d’Or de les parelles que es van casar en 1971

L’Ajuntament de Quart de Poblet commemora el Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra el dissabte 5 de juny, amb activitats destinades a conscienciar sobre la importància de cuidar la naturalesa i conéixer la riquesa paisatgística del municipi.

El dissabte s’ha organitzat una ruta mediambiental pel parc Natural del Túria en la qual els i les visitants descobriran les curiositats i la fauna i flora d’aquest paratge únic com les tortugues autòctones, les ratapinyades, les llúdries o el bosc de ribera. Aquesta activitat està inclosa en el cicle Primavera al Riu però, per tractar-se d’un dia especial, es realitzarà, a més, una ruta pels principals punts del riu. Donat l’èxit que té aquesta iniciativa i l’elevat nombre de persones que assisteixen, s’estableixen diferents grups guiats per diferents monitors. I un d’aqueixos grups serà molt especial. Per ser el mes dedicat als majors del municipi, s’ha format un grup per a ells i elles. Podran contemplar com ha canviat el Parc Natural del Túria des de la seua infància o joventut. Un lloc on segur que han viscut moments inoblidables.

A les 20h s’ha programat l’obra de teatre a l’aire lliure Distòpia: Amagatalls secrets, dirigida a tota la família. La cita serà al carrer Azorín, al costat de la Biblioteca Enric Valor. La companyia Escandall Teatre mostra un futur distòpic en el qual els éssers humans viuen en illes de plàstic. La dificultat per a fer desaparéixer aquest material ha provocat que en els oceans s’originen illes quilomètriques de plàstics i altres residus que han acabat amb la fauna i flora marines.

D’altra banda, la Biblioteca municipal Enric Valor també se suma a aquesta efemèride i acull, fins al 30 de juny, l’exposició Encaixant els ODS, a càrrec de la Fundació Mussol. En la mostra es dona a conéixer l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de poals explicatius amb les metes que s’han d’aconseguir com la consolidació de ciutats sostenibles i la utilització de l’energia no contaminant. A la Casa de la Cultura també es pot contemplar fins al divendres l’exposició “L’Univers vegetal” integrat en la programació del *Centre d´Investigació Art i Entorn de la Universitat Politècnica.

A més dels actes relacionats amb el Medi ambient, aquest cap de setmana hi ha una visita molt especial a Quart de Poblet. El campió del món de patinatge, Nicola Marenda, oferirà una masterclass als equips del Club Patinatge Quart de Poblet. Els alumnes que tindran la sort de poder gaudir d’aquesta activitat inoblidable tenen entre cinc i setze anys. A més, hi haurà dues sessions: el dissabte serà de 17h a 20h i el diumenge de 10h a 13h. Nascut a Pàdua en 1997, Nicola Marenda és un patinador italià d’alt nivell especialista en les modalitats de Només Dansa, Parelles de Dansa i Grups Xou.

Acomiadem el cap de setmana amb un dels actes més emotius que organitza l’Ajuntament. A les 18.30 se celebra en el Centre Cultural El Casino Les Noces d’Or de les parelles que es van casar en 1971. En l’acte es ret homenatge a les històries que són exemple d’amor i convivència de Quart de Poblet. El fermall final el posarà el Cor Rocier Verge de la Llum. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament permés.