Quart de Poblet comença a pagar les Ajudes Parèntesis als sectors més afectats per les restriccions

L’Ajuntament ha transferit més de 238.000 euros de les primeres sol·licituds aprovades

L’Ajuntament de Quart de Poblet ja ha començat a pagar les Ajudes Parèntesis, incloses en el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, destinades a ajudar a autònoms i microempreses per a pal·liar les pèrdues ocasionades per les restriccions antiCOVID.

La voluntat municipal és anar resolent els expedients conforme vagen arribant per a poder pagar o abans possibles les ajudes aprovades, fins i tot abans que haja finalitzat el termini de sol·licituds. D’aquesta manera es pretén agilitar que els diners arribe als autònoms i empreses i així alleujar la delicada situació que està vivint part del teixit empresarial local. En total s’han presentat unes 150 sol·licituds, de les quals 104 ja estan acceptades i una trentena està pendent de xicotetes esmenes. Per a aquestes primeres peticions ja resoltes es destinarà un total de 238.780 euros.

Si una vegada concedides totes les subvencions sobrara diners de la partida inicialment prevista, l’Ajuntament estudiarà diverses opcions per a altres iniciatives encaminades a ajudar als sectors més afectats en el municipi.

Aquest pla és un exemple de cooperació entre administracions ja que en elles intervenen la Generalitat, la Diputació de València i els propis ajuntaments, que s’han reduir l’impacte que la COVID està tenint en el sector comercial i empresarial. Les Ajudes Parèntesis estan destinades a autònoms i microempreses de fins a 10 treballadors l’activitat dels quals forme part dels sectors més castigats per les restriccions com el xicotet comerç, l’hostaleria, la restauració i oci nocturn, les relacionades amb el turisme com a hotels o agències de viatges, les de creació artística, cultural i espectacles, i aquelles vinculades amb l’esport i l’entreteniment.

Aquesta subvenció ve a fer costat al sector econòmic municipal, ajudant-lo a fer front a les despeses corrents dels seus negocis com els pagaments pel lloguer dels seus locals, els subministraments d’aigua o llum o fins i tot les quotes d’autònoms.

A aquesta mesura d’ajuda, se sumen altres iniciatives municipals com la suspensió de les taxes per taules i cadires o les ajudes directes a autònoms. Amb aquest programa, Quart de Poblet ha incorporat un reforç imprescindible a la bateria de mesures implementades per l’Ajuntament dins del seu propi Pla de Recuperació Econòmica i Social, dotat amb un pressupost inicial de 1,5 milions.