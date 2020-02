Quart de Poblet consciencia per un Sant Valentín igualitari, respectuós i sense violència

Print This Post

L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Quart de Poblet treballa a les escoles els mites de l’amor romàntic i la violència

Davant la proximitat de la festivitat de Sant Valentín, l’equip tècnic de la Casa de la Dóna de l’Ajuntament de Quart de Poblet s’ha acostat als centres educatius públics per a treballar amb els últims cursos de primària què és l’amor. Així, a través d’activitats dinàmiques i participatives, l’alumnat ha pogut reflexionar sobre la relació existent entre els mites de l’amor romàntic i la violència de gènere.

L’objectiu final que es persegueix amb aquesta formació és que les alumnes i els alumnes siguen capaços de detectar els pilars sobre els quals ha de mantindre’s una relació romàntica sana: la llibertat, la confiança, la igualtat i el respecte. Al mateix temps, es busca fomentar la capacitat per a la detecció d’actituds i comportaments que, en nom de l’amor, poden resultar nocius per a les xiques i dones.

Aquests tallers, impartits per l’àrea d’Igualtat que lidera Cristina Mora, formen part del programa de sensibilització i formació acordada amb els col·legis d’educació infantil i primària del municipi, en els quals es tracten tres grans temàtiques: rols i estereotips, ús del llenguatge inclusiu i no sexista, i prevenció de la violència de gènere.

Aquest treball de formació i conscienciació en edats primerenques s’ha convertit en un dels pilars de les polítiques igualtat que desenvolupa el Consistori, conscients que és imprescindible treballar des de la infància per a erradicar de la violència de gènere.

Aquests tallers gratuïts, emmarcats en els objectius establits en l’III Pla d’Igualtat d’Oportunitats 2017-2021 de Quart de Poblet, s’han consolidat en el municipi, tant pel temps que porta impartint-se com per l’efectivitat i satisfacció que expressa cada any el professorat.