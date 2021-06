Quart de Poblet contractarà persones desocupades per a fomentar la reinserció laboral

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquesta iniciativa del programa EMCORP compta amb una subvenció de 74.304,31 euros i se suma a altres desenvolupades per l’Ajuntament com els Tallers d’Ocupació i els Escoles d’ Ocupació

És imprescindible estar inscrit en Labora com a demandant de les especialitats oferides

L’Ajuntament de Quart de Poblet contractarà persones desocupades a través del programa EMCORP 2021 (Ús d’iniciativa social amb Corporacions Locals). Els requisits que s’han de complir són estar inscrits en Labora com a demandant de les especialitats oferides, tindre més de trenta anys i ésser de Quart de Poblet. Es contractaran sis persones durant sis mesos per a ocupar les places d’auxiliar administratiu i operaris/as d’obra i de jardineria.

Està previst que, en els pròxims dies, Labora comence la selecció entre les persones que reuneixen els requisits perquè, en les següents setmanes, s’incorporen als seus llocs. Es tindrà en compte l’antiguitat com a demandant d’ocupació en Labora així com l’adequació al lloc de treball.

Aquest programa compta amb una subvenció de 74.304,31 euros. El regidor d’ocupació i promoció econòmica, Ángel Lorente, ha destacat que, des de l’Ajuntament de Quart de Poblet, són conscients de la situació actual provocada per la crisi sanitària i s’ha intensificat la gestió de programes d’ocupació propis així com la sol·licitud d’ajudes d’altres entitats. L’objectiu és aconseguir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones que més el necessiten.

Per això, aquesta iniciativa se suma a altres desenvolupades pel Consistori per a fomentar la reinserció laboral. Actualment, seixanta persones del municipi reben formació en el Taller d’Ocupació i en els “Escoles d´Ocupació Et Formem” i obtindran certificats de professionalitat amb els quals podran treballar en qualsevol lloc de la Unió Europea.