Quart de Poblet decreta la fi de les mesures locals anti COVID davant la millora de la situació epidemiològica

A partir del dimarts 13 es reprenen els actes institucionals, així com l’activitat pública organitzada per les associacions municipals

A causa de la bona situació epidemiològica de Quart de Poblet, l’Ajuntament ha decidit posar fi a les mesures locals anti COVID. A partir del dimarts 13 es reprendran els actes institucionals, així com l’activitat organitzada per les associacions municipals, sempre que es respecten les restriccions d’aforament, distància i seguretat vigents a cada moment. Per tant, només es mantindran les restriccions sanitàries establides per la Generalitat Valenciana i el Govern central.

El Consistori vol agrair especialment als quarteros i quarteras la gran responsabilitat i l’esforç mantingut que han permés que es puguen eliminar les mesures locals. Cal recordar que no sols Quart de Poblet, sinó en general la Comunitat Valenciana, és dels llocs d’Espanya i d’Europa on menor taxa d’incidència hi ha en aquests moments.

No obstant això, el virus continua actiu i l’Ajuntament recomana no relaxar-se ja que la situació no sempre ha sigut així. Quart de Poblet va ser dels primers municipis de la Comunitat Valenciana a adoptar mesures locals contra la COVID a les portes de les festes nadalenques per a intentar frenar la corba a l’alça que, en termes generals, es venia experimentat, per la qual cosa des de l’Ajuntament es va preferir ser prudents. Per això, es van suspendre tots els actes institucionals, culturals així com qualsevol altre acte públic organitzat per les associacions municipals. També es van tancar parcs infantils, cases de Joventut i el Skate Park, entre altres mesures.

A causa de les bones dades a poc a poc s’ha pogut anar reprenent l’activitat cultural així com la reobertura de parcs infantils i altres serveis municipals.Aqueixa desescalada ha continuat fins a permetre que, a partir del dimarts 13 d’abril, només romanguen les restriccions sanitàries dictaminades per la Generalitat i el Govern central, i Quart de Poblet podrà gaudir de la majoria de les seues instal·lacions, inclòs el Skate Park.