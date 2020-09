Quart de Poblet destina més de 600.000 euros en prestacions per a l’atenció de necessitats bàsiques des de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

L’Ajuntament reforça i amplia les cobertures socials en programes com el SAD, Menjar a Casa o els vals d’emergència



En el període de juny a agost, Serveis Socials va realitzar quasi el doble d’atencions presencials que en 2019

Des de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Quart de Poblet va establir els serveis socials com a “servei essencial” per a continuar atenent la població en un moment en el qual les necessitats es preveien més urgents que mai. Per a això, dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social municipal, es va contemplar l’augment de les partides pressupostàries consignades a aquestes prestacions per a l’atenció de necessitats bàsiques de les famílies.

Un reforç i ampliació de les cobertures socials que es manté i que ha suposat, només entre abril i agost, destinar un total de 621.874’13 euros en els diferents programes existents.

Quart de Poblet ja comptava amb un ampli catàleg de serveis socials amb els quals porta anys cobrint les necessitats de la seua població més sensible. No obstant això, en l’actual situació d’emergència social, es van posar en marxa algunes mesures extraordinàries de caràcter urgent que han servit per a fer front a les situacions sobrevingudes ocasionades per la paralització de l’activitat.

Un exemple d’això són els “vals d’emergència” per a poder comprar en un establiment d’alimentació local i amb els quals s’han atés 94 famílies en aquest període. També és el cas del servei del “Menjar a Casa”, que s’ha vist ampliat de manera extraordinària per a atendre famílies amb menors en situació de risc social i donar servei en caps de setmana i festius.

El Servei d’Atenció Domiciliària, en el qual s’han invertit 259.112’91 euros, està permetent atendre actualment 71 persones. Mentre que a través de la targeta moneder, s’han tramitat un total de 162 ajudes amb un import total de 107.974 euros.

En el cas de les Prestacions Econòmiques Individuals (PEIS), ajudes per a qüestions com el lloguer o la llum, des de gener es van tramitar 407 sol·licituds, de les quals més de la meitat es van demandar a partir d’abril.

Finalment, en les Beques de Menjador s’han rebut 570 sol·licituds i es compta amb una partida per a això de 130.000 euros.

Aquesta inversió s’ha vist acompanyada d’un augment de totes les actuacions per part de l’àrea de Serveis Socials, que gestiona una mitjana de 46 crides diàries i que, tan sols en els mesos de juny a agost, ha vist pràcticament duplicades les atencions presencials respecte al mateix període de 2019, arribant a les 3.245.

A més, s’han realitzat 419 altes en el servei de teleassistència, s’han creat 1.000 expedients administratius i s’han tramitat 757 resolucions d’alcaldia.

Segons les dades recollides per Serveis Socials, a poc a poc, s’han anat reduint les demandes de prestacions, des del seu punt àlgid a l’abril, la qual cosa mostra una clara millora en la situació de la població evidenciant el bon funcionament de les mesures adoptades des de l’Ajuntament.