Quart de Poblet destina un milió i mig d’euros al pla de recuperació econòmica i social del municipi

Connect on Linked in

El paquet de mesures es vertebra entorn a la cobertura social i a la reactivació del teixit productiu empresarial

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat destinar un milió i mig d’euros al pla de recuperació social i econòmica del municipi i del seu teixit empresarial i comercial amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències socials i econòmiques causades per la crisi sanitària de la COVID-19. El Consistori ha volgut fer partícips als agents polítics i socials del municipi, recollint, a més de les iniciatives pròpies de l’equip de govern, les propostes plantejades pels diferents grups municipals. En conseqüència, el pla s’ha aprovat per unanimitat en el ple celebrat hui.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, ha declarat que “hem elaborat aquest pla amb la intenció que siga flexible i que es puga anar adaptant i millorant conforme anem avaluant l’escenari post COVID-19. A mesura que vaja passant el temps, estic segura que identificarem noves necessitats que requeriran recursos, per això hem previst en el pla, un fons de contingència de 279.000 euros que ens permeta continuar destinant diners on més es necessite”.

El document que hui ha tirat avant inclou mesures socials, econòmiques i laborals, i s’organitza entorn de dos grans blocs principals, el programa social i el centrat en la recuperació del teixit comercial i empresarial, atenent d’aquesta manera els aspectes més sensibles en aquesta situació.

Des de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament va decidir definir els serveis socials com a “servei essencial” i així poder continuar atenent la població quan les necessitats es preveien més urgents que mai. Va reforçar i va ampliar les cobertures socials ja existents i va adoptar noves mesures extraordinàries per a garantir la seguretat i benestar de tota la població. Amb el nou pla s’augmenten les partides pressupostàries destinades a aquestes prestacions, amb un import total que supera els 200.000 euros.

En aquest sentit, el Consistori ha plantejat a la resta de membres de la corporació, la possibilitat de modificar els criteris d’adjudicació de les prestacions socials amb la intenció de poder incloure a les famílies i col·lectius que inicialment no anaren beneficiaris d’aquests serveis, però als qui les conseqüències de la crisi sanitària han pogut afectar sensiblement. El programa de mesures socials suposarà, en molts casos, ajudes directes a les famílies i col·lectius vulnerables, la qual cosa els permetrà destinar aquests diners a pagar necessitats bàsiques com la hipoteca o el lloguer, o les factures de subministraments bàsics energètics.

Quart de Poblet ja comptava amb un ampli catàleg de serveis socials amb els quals porta anys cobrint les necessitats de la seua població més sensible. No obstant això, en l’actual situació d’emergència social, ha posat en marxa algunes mesures extraordinàries de caràcter urgent que serviran per a fer front a les situacions sobrevingudes ocasionades per la paralització de l’activitat. Un exemple d’això són els “vals d’emergència” per a poder comprar en un establiment d’alimentació local, o el servei de “Menjar a Casa”, que recentment s’ha vist ampliat de manera extraordinària per a atendre famílies amb menors en situació de risc social i donar servei en caps de setmana i festius, mentre dure l’estat d’alarma i previ informe dels serveis socials municipals, per a contrarestar el tancament dels menjadors escolars.

També es contempla duplicar les ajudes al consum de l’aigua potable, i al pagament de l’IBI.

El bloc social es tanca amb un pla de reducció de la bretxa digital dotat amb 12.000 euros i destinat a aquelles famílies amb menors en edat escolar i persones en risc d’exclusió. Amb aquesta línia l’Ajuntament pretén complementar les mesures impulsades per la Conselleria d’Educació, i destinar recursos per a proveir d’eines digitals a la població més necessitada, i així assegurar l’equitat en l’educació, a més de promocionar la inclusió digital de les persones més desfavorides.



Mesures de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial

Quart de Poblet mobilitzarà un total de 904.600 euros per a reactivar el seu teixit comercial i empresarial i així minimitzar sensiblement l’impacte econòmic que la situació d’aquesta pandèmia mundial generarà inevitablement en la població. Aquest paquet inclou també mesurades de promoció de l’ocupació i d’assessorament específic a persones joves i emprenedores del municipi. En aquest sentit, Carmen Martínez ha declarat que “ara més que mai la població de Quart de Poblet necessitarà del seu Ajuntament, i les persones joves amb expectatives d’incorporar-se al mercat laboral no volem que se senten frustrades. Centrarem gran part dels nostres esforços en la promoció d’ocupació local, posant especial atenció en el col·lectiu de persones joves.”

El Pla contempla destinar 150.000 euros a les persones autònomes amb establiment o local comercial a Quart de Poblet, l’activitat econòmica del qual s’haja vist altament afectada per les mesures decretades per a frenar la COVID-19, per a fer front a les despeses corrents dels seus respectius negocis.

També s’ha aprovat bonificar el 100% d’algunes taxes municipals com la del mercat ambulant o la d’ocupació de via pública per terrasses des que es decretara l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre d’enguany. A més, s’estudiarà la possibilitat d’habilitar una línia d’ajuda que permeta cobrir el pagament de la taxa de recollida de fem per als negocis i comerços afectats pel tancament imposat pel RD 463/2020, destinant una partida de 43.000 euros.

Dins del paquet de mesures, s’ha dissenyat un pla d’estímul comercial, dotat amb 7.000 euros, per a la realització d’una campanya especial de promoció comercial amb l’objectiu d’incentivar la compra local, sempre amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants de Quart de Poblet (ACQ).

L’Ajuntament també ha pensat en l’efecte que aquesta crisi sanitària tindrà en l’ocupació, per això s’ha previst un pla de recuperació econòmica i promoció de l’ocupació dotada amb 600.000 euros amb diverses línies d’actuació enfocades als diferents col·lectius afectats pel cessament de l’activitat o que es troben en situació de desocupació.

Aquest pla pretén estimular nous jaciments d’ocupació i millorar la capacitat d’ocupació de les persones joves del municipi mitjançant la convocatòria de borses de treball específiques, tallers d’ocupació i plans de formació per a joves; la millora dels recursos destinats a l’orientació laboral i resposta a les persones autònomes, desocupades i emprenedores; el servei d’assessorament i ajuda a persones emprenedores; o incentius a les empreses que generen ocupació estable en l’àmbit territorial de Quart de Poblet.

En l’àmbit tributari, des del primer moment de la declaració de l’estat d’alarma, i amb l’objectiu de contindre els efectes econòmics sobre les famílies, empreses i comerços locals, l’Ajuntament va decretar un conjunt de mesures extraordinàries d’ajornament, congelació de tributs i pagament de taxes municipals que s’han recollit en pla aprovat, a més de la intenció d’elaborar un pla d’informació i impuls del programa de fraccionament de pagaments ja existent, amb la finalitat d’estimular a la població a adoptar aquest mecanisme que, sense cap cost per als i les contribuents, afavoreix la disponibilitat d’efectiu en les economies familiars i empresarials del municipi.

Finalment, el pla de xoc municipal contempla una partida destinada a proveir-se de material de protecció individual i productes d’higiene com a gel desinfectant, màscares, guants i bussos per valor de 100.000 euros.

La situació laboral derivada de la pandèmia ha obligat a assegurar el treball del personal municipal de manera telemàtica, per la qual cosa s’han destinat 15.000 euros per a la compra de material informàtic, llicències i ordinadors portàtils.

També s’ha donat part de l’obertura d’un compte corrent municipal en la qual els membres de la corporació que ho desitgen podran realitzar una donació de les seues retribucions i destinar-les a ajudes d’emergència social.