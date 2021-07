Quart de Poblet dissenya una APP que permet veure on hi ha places lliures per a aparcar

Connect on Linked in

El municipi és un dels primers d’Europa a comptar amb sensors visuals intel·ligents que controlaran 300 places

Es va acabar el donar tornes i voltes amb el cotxe buscant una plaça lliure d’aparcament. Quart de Poblet és un dels primers municipis d’Europa a tindre una aplicació amb la qual pots, des del teu mòbil o altres sistemes de navegació, trobar un lloc per a estacionar. La intel·ligència artificial permet, en temps real, saber si la plaça està lliure o ocupada i dirigir-te on hi haja més llocs disponibles per a deixar el vehicle. Es tracta de fer més fàcil la vida de la ciutadania.

Aquest projecte, realitzat al costat de l’empresa ETRA, s’inclou en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) i és finançat amb fons europeus (FEDER).

La iniciativa, que s’engloba en el Pla Director Smart-City del municipi, incrementarà la seguretat ciutadana, descongestionarà el trànsit i reduirà les emissions de CO₂ ja que no caldrà conduir durant diversos minuts fins a trobar lloc. També evitarà els maldecaps i el desgast que suposa perdre temps en el cotxe en lloc d’aprofitar-lo per a estar amb la família, descansar o arribar a temps al teu lloc de treball.

Els quarteros i quarteras podran localitzar quasi tres-centes places distribuïdes entre el carrer Trafalgar, carrer Barranquet, Carrer Villalba de Lugo i el Pàrquing de la Biblioteca Municipal Enric Valor. No obstant això, l’objectiu és anar ampliant les zones. A més d’en aquestes vies, també es podran controlar les places de mobilitat reduïda que es troben al carrer Pare Jesús Fernández, en l’Avinguda Primer de Maig i adjacents. Aquesta tecnologia aplica la intel·ligència artificial als sensors de visió instal·lats en aquests punts que donaran informació del nombre de places que hi ha en un lloc concret, quantes estan disponibles i quantes ocupades.

ETRA és una empresa d’origen cent per cent valencià que gestiona i controla el trànsit urbà i interurbà de la majoria de municipis europeus així com les sales de trànsit, semàfors o enllumenats públics.

L’estratègia Smart-City permetrà que es visca una autèntica revolució digital i tecnològica i convertirà a Quart de Poblet en una localitat capdavantera en processos d’intel·ligència artificial i digitalització que se suma als premis obtinguts i a la trajectòria internacional en mobilitat urbana sostenible de la localitat de l’Horta Sud.