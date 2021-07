Quart de Poblet dóna llum verda a una de les primeres ordenances de càrrega de cotxes elèctrics per a reduir la petjada de carboni

A l’agost ja es podran recarregar vehicles de manera gratuïta i controlada gràcies a la iniciativa cofinançada amb fons europeus

Quart de Poblet juga en la Champions de les localitats que aposten per la reducció de la petjada de carboni i la cura del Medi ambient. Per això, el ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el Reglament Regulador de l’Ús dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. D’aquesta manera, quan es publique l’ordenança en el BOP i es complisquen els terminis legals, la qual cosa succeirà a la fi d’agost, es podrà començar a utilitzar el centre instal·lat al carrer Reverend Pare José Palacios.

En aquest punt es podran carregar fins a dos vehicles al mateix temps. A més, aquest tipus d’instal·lacions és el més demandat pels usuaris dels cotxes elèctrics ja que permet realitzar una càrrega completa de la bateria en menys d’una hora. És a dir, és de càrrega ràpida(depén també del tipus i capacitat de bateria que tinga el cotxe). En concret és de 50 kW del tipus trio amb un CHAadeMO i un CCS (Corrent Continu) i un AC (Corrent Altern).

En breu, la localitat comptarà amb un altre centre de recàrrega. Així, l’Ajuntament de Quart de Poblet assumeix d’aquesta manera el compromís de promoure una mobilitat urbana sostenible, respectuosa amb el medi ambient i fomentar els mitjans de transport que redueixen el consum de combustibles fòssils contaminants

Molts conductors no s’atreveixen a fer el pas de comprar un vehicle elèctric precisament per la falta de punts de càrrega. Bartolomé Nofuentes, regidor de Mobilitat, assenyala que d’aquesta formar es contribueix a acabar amb “el llucet que es mossega la cua. No hi ha infraestructura perquè no hi ha parc de vehicles i no hi ha parc de vehicles perquè no hi ha infraestructura”. L’estratègia de Quart de Poblet està alineada amb l’estratègia nacional, que destina més de 13.000 milions d’euros del Fons de Reconstrucció a la mobilitat elèctrica”.

Pocs municipis han desenvolupat ordenances en aquest aspecte. Alguns tenen centres de càrrega però no una normativa que les regule. Aquest text, aprovat per tots els grups amb representació municipal, s’estableix que l’usuari puga recarregar el cotxe de manera gratuïta i controlada, és a dir, el propietari del vehicle haurà de sol·licitar a l’ajuntament una targeta que permetrà utilitzar el carregador i regularà la periodicitat de les recàrregues.