Quart de Poblet encarrega 25.000 màscares homologades i reutilitzables per a repartir entre la població

Connect on Linked in

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha coordinat l’encàrrec de les màscares que confeccionaran dues empreses valencianes

Quart de Poblet rebrà 25.000 màscares homologades i reutilitzables que repartirà entre els seus veïns i veïnes gràcies al treball coordinat amb la Mancomunitat de l’Horta Sud. L’entitat supramunicipal ha encarregat un total de 350.000 màscares que es distribuiran entre tots els ajuntaments de la comarca.

Una vegada el material estiga llest, l’Ajuntament anunciarà el sistema de repartiment de les màscares a través dels canals oficials. En qualsevol cas, el protocol que s’adopte respectarà les mesures de seguretat, tant per al personal municipal com per a la ciutadania.

La confecció s’ha encarregat a dues empreses torrentinas, que han hagut de realitzar noves contractacions per a poder atendre la comanda i entregar-lo al més prompte possible, reforçant d’aquesta manera l’economia comarcal.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, ha assenyalat que “tots els municipis de la comarca ens hem unit per a poder accedir a aquest mercat en condicions més avantatjoses. Actualment la demanda de màscares és elevadíssima, i portem setmanes treballant per a aconseguir la certificació del material i anticipar-nos al dia en què el Govern relaxe les mesures de confinament i puguem començar a eixir al carrer. El nostre objectiu no ha sigut un altre que protegir a les nostres respectives poblacions. Hem treballat en equip, demostrant que la unió fa la força i que units aconseguim majors beneficis per a la comunitat que anant per lliure”.



Les màscares encarregades estan recolzades per la norma UNEIX 065, aprovada ahir 15 d’abril, i compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Seran reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades en més d’una ocasió i per diferents persones.

Amb cada màscara s’adjuntarà un xicotet manual d’instruccions per a poder usar-les, higienitzar-les, mantindre-les i guardar-les amb totes les garanties.

L’objectiu de la compra centralitzada de màscares és posar a la disposició de la ciutadania dues unitats per habitatge, de manera que queden cobertes les necessitats de tota la població. De moment recordem que, com a marca el reial decret d’activació de l’estat d’alerta, només han d’eixir al carrer les persones que complisquen algun dels supòsits contemplats en ell, per la qual cosa la millor mesura de prevenció és respectar el confinament, llavar-se sovint les mans i mantindre, sempre, la distància de seguretat.