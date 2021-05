Quart de Poblet es bolca amb els seus majors

Connect on Linked in

L’Ajuntament, des de fa dècades, organitza un mes en què els majors són protagonistes absoluts amb actes com l’Homenatge a les persones centenàries o la celebració de les noces d’or

L’Ajuntament de Quart de Poblet té especial devoció pels seus majors. En el dia a dia es bolca amb els qui han construït i protagonitzat la història del poble però, a més, des de fa dècades, són els protagonistes absoluts de la localitat durant uns dies. El mes de maig i juny hi ha diversos actes dedicats a ells i a elles. Un dels més entranyables és l’homenatge a les persones centenàries que se celebrarà divendres que ve 21 de maig. En la localitat hi ha set dones que superen la barrera dels cent anys: Agripina Fernández, Carmen Gallardo, Solemnitat Fernández, Valentina Martí, Nicolasa Madrigal, Ramona Martínez i Antonia Martínez han arribat a aquesta edat plenes de saviesa vital i envoltades de l’amor dels seus, que saben el valuosa que és la seua presència. L’experiència és la mare de la saviesa i els seus amics i familiars ho saben perfectament. Qui donarà els millors consells, les millors carícies i qui et mirarà amb els ulls que reflecteixen tota una vida? Aquestes dones han passat per èpoques molt difícils i van tirar avant. Fins i tot, algunes d’elles van haver de deixar els seus llocs d’origen i començar de nou a Quart de Poblet.

Una altra de les activitats està dirigida a les parelles que compleixen cinquanta anys des que es van donar el sí que vull. L’Ajuntament celebrarà les seues noces d’or en gran el diumenge 6 de juny en el Centre Cultural el Casino.

Però sens dubte, una de les coses més pràctiques que faran en els pròxims dies és aprendre a usar els llibres electrònics que hi ha a la Biblioteca Municipal Enric Valor. Els llibres digitals tenen l’avantatge de no pesar tant com un imprés i, sobretot, d’adaptar la grandària de la lletra a les necessitats del lector, una cosa molt útil per a les persones majors, i les no tan majors.

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny es realitzarà una ruta el Parc Natural del Túria i visitaran un dels paratges més bonics que hi ha a la província. La Fundació Limne i l’Ajuntament els han preparat un dia molt especial. També hi ha concerts i tallers en les quals els més majors s’ho passaran genial.

Cal no oblidar que l’exercici és una cosa imprescindible i, per això, des de Quart per l’Esport han programat unes classes de ioga en les quals es relaxaran, faran estiraments i es posaran en forma.

Encara que practicar exercici ja ho fan durant tot l’any gràcies al taller d’activitats biosaludables per a les persones majors amb deterioració cognitiva. Aquest col·lectiu és un dels quals més han patit les conseqüències de la pandèmia. Quan el coronavirus i les vacunes ho han permés, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha représ el taller d’activitats biosaludables dirigides a les persones majors que presenten alguna deterioració cognitiva i a usuaris del centre ocupacional. Tots els dimecres al matí un fisioterapeuta guia de forma individualitzada l’exercici que realitzen en les pistes municipals d’atletisme. “Tenien moltes ganes de tornar després de mesos de la pandèmia”, assenyala la regidora de persones majors Victoria García.

La falta d’exercici sempre és una cosa negativa però, més fins i tot, per a qui té alguna discapacitat neuronal. L’Ajuntament de Quart de Poblet posa a la disposició de la ciutadania recursos adaptats per a tota la població distribuïts en zones d’oci, jardins i parcs municipals. Tots estan dotats d’equips per a la realització de gimnàstica biosaludable, que permeten mantindre la forma física i previndre o tractar diferents molèsties o lesions concretes. Així mateix, els permet millorar la mobilitat, augmentar la flexibilitat i tonificar la musculació de tot el cos, repercutint positivament en el seu benestar. Aquests equips de gimnàstica estan dissenyats per al manteniment físic de les persones majors.