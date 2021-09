Quart de Poblet es bolca amb la prevenció i la sensibilització sobre l’Alzheimer

Connect on Linked in

L’Ajuntament organitza tallers que ensenyen a detectar i frenar l’Alzheimer com el de reminiscència, risoterapia o el de jocs mentals

El consistori reparteix imants entre les persones majors amb els números d’emergència habituals

Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, Quart de Poblet ha intensificat les activitats que realitzen de manera habitual i ha organitzat diversos tallers per a visibilitzar, sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia que presenta al voltant d’un milió de persones en tota Espanya i que afecta més de quatre milions si tenim en compte també als seus familiars cuidadors.

Mantindre activa la ment és fonamental per a alentir l’avanç d’aquesta malaltia neurodegenerativa. El primer taller programat és el dels Records, la Reminiscència, impartit pel psicòleg de la Unitat de la Memòria, Francisco Berjano i dirigit a les persones usuàries del taller d’Estimulació Cognitiva.

El dimecres 22 Atenzia impartirà un Taller de Risoterapia, en el llit del Riu Túria a les 10:00h. Amb aquesta tècnica es pretén aconseguir beneficis mentals i emocionals a través el riure. Per a participar és imprescindible inscriure’s acudint al centre Trenquem Barreres o telefonant al 666691203.

El dijous 23 a les 18.00 es realitzarà la xarrada “Com detectar els primers senyals d’alarma en una persona?”. En moltes ocasions, els símptomes es confonen amb els propis de la vellesa i no s’actua a temps. Aquest taller ofereix les claus per a diferenciar-los i saber què fer quan es tenen sospites.

Una altra manera de mantindre el funcionament cognitiu i l’agilitat mental és a través de jocs de taula. I els escacs és el preferit per experts i jugadors. El dissabte 25 es realitza una Jornada d’Escacs i Jocs Mentals, impartit per Quart per l´Esport i l’Associació Impuls. La cita serà d’11.00 a 13:30h en la Plaça Sant Rafael.

A més, a la Biblioteca pública municipal fins s’ha dedicat un espai a l’Alzheimer i es pot trobar jocs de la memòria, novel·les, pel·lícules i fins i tot llibres infantils on l’aborden des de diferents punts de vista.

L’Ajuntament, com a novetat, repartirà entre les persones majors un imant que recull els números de telèfon de referència per a consultar en cas d’emergència.

Al marge de les activitats programades amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, l’Ajuntament treballa en el camp de la prevenció i l’atenció durant tot l’any. Des de l’àrea de Persones Majors es manté una línia de treball basada en la prevenció de la dependència i la promoció de l’autonomia personal amb activitats formatives, preventives i ocupacionals. Són les denominades Aules de Persones Majors, entre les activitats de les quals es troben les emmarcades en el Taller Unitat de la Memòria.

Entre les activitats es troba el taller d’Entrenament, dirigit a persones que presenten les denominades pèrdues de memòria associades a l’edat. Aquestes podrien definir-se com els oblits i queixes que solen expressar les persones majors sense deterioració cognitiva. Un altre dels tallers és el d’Estimulació cognitiva per a persones amb deterioració lleu i moderada; amb l’edat es poden produir els denominats oblits quotidians o pèrdues de memòria associades a l’edat. No obstant això, aquests problemes poden evolucionar i convertir-se en una cosa més greu com són les demències i l’Alzheimer és una de les més freqüents. També es realitza un taller de suport a familiars i/o cuidadors ofereix suport emocional al familiar i/o cuidador al llarg de l’evolució de la malaltia, potenciant l’acceptació i l’òptim afrontament de la mateixa i fomentant l’autocura.

Aquestes sessions es realitzen una vegada al mes en el Centre Social Intergeneracional Trenquem Barreres.