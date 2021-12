Quart de Poblet és el primer municipi de la Comunitat i el sisé de tota Espanya que més diners destina a despesa social per habitant

Print This Post

L’Ajuntament rep el premi a l’Excel·lència en Serveis Socials un any més per la seua dedicació a les persones, famílies i col·lectius més desfavorits.

Quart de Poblet és el municipi de tota la Comunitat i el sisé de tota Espanya que més dedica a despesa social per habitant. D’aquesta manera, se situa per davant de la majoria de les grans ciutats i de capitals de província.

Això significa, amb els números a la mà, que és la localitat que més diners reserva del pressupost al benestar i a la protecció social de les persones, de les famílies i dels col·lectius més desfavorits.

En concret, 4.520.342,50 euros van directes als serveis professionals d’atenció primària, a les atencions domiciliàries i al manteniment de serveis socials especialitzats, entre altres aspectes. La Residència i Centre de Dia, el Centre Ocupacional, el Centre de Dia de Menors o l’Habitatge Tutelat són un referent a nivell nacional.

Aquestes dades comporten que, un any més, i ja van quatre, Quart de Poblet reba el premi a l’Excel·lència en Serveis Socials que anualment atorga l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials a les institucions públiques per la seua labor i compromís amb els més desfavorits.

Entre els criteris d’excel·lència en inversió social que s’han tingut en compte per a premiar als municipis es troba la suficiència econòmica, que és la despesa acreditada en Serveis Socials i ha de ser superior a cent euros per habitant, l’increment econòmic respecte a l’exercici anterior, l’esforç inversor, amb més d’un 10% del Pressupost Total no financer de l’Ajuntament destinat als més desfavorits i el de transparència financera. Això últim permet acarar el portal acarar en el portal de Transparència de la Web municipal el desglossament pressupostari.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, ha declarat que “aquest premi és la constatació del perfil social pel qual sempre ha treballat l’Ajuntament i ha felicitat l’àrea de serveis socials municipals perquè, gràcies a ells, tota aquesta inversió aconsegueix arribar a les butxaques dels qui el necessiten”.