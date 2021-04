Quart de Poblet es reuneix amb el director general de Formació Professional per a avaluar la situació dels centres formatius del municipi

Connect on Linked in

Totes dues administracions s’han trobat molt receptives i disposades a ampliar l’oferta de Formació Professional i la dotació dels centres educatius del municipi

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez , la regidora d’Educació, *Consue Campos, la regidora de Cultura, Cristina Mora i la direcció dels instituts d’educació secundària i cicles formatius de Quart de Poblet, han mantingut una reunió amb el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat Valenciana, Manuel *Gomicia.

L’Ajuntament ha traslladat els nous projectes municipals respecte al Centre Professional de Música Mestre Molins de Quart de Poblet i els suggeriments de millora. Respecte als centres del municipi que imparteixen formació professional, CIFP Faitanar i IES Riu Túria, el director general va manifestar l’interés per ampliar la dotació dels centres educatius del municipi. Així, per exemple, en breu el CIPF Faitanar rebrà per part de la Conselleria material tecnològic capdavanter que millorarà sens dubte l’adequada formació de l’alumnat al món laboral.

A més, s’ha valorat la situació actual de les diverses famílies professionals existents a Quart de Poblet i la comarca i han estudiat com podrien reforçar-se algunes d’elles.

Carmen Martínez ha valorat positivament la reunió amb Manuel Gomicia en trobar-se totes dues parts molt receptives i disposades a ampliar aquesta oferta formativa i la dotació de material. Per part seua, Gomicia ha transmés als representants del municipi les transformacions que planteja la nova llei de Formació Professional que està en procés de redacció i els grans projectes del seu departament.

El director general planteja que la formació s’adapte a les necessitats empresarials característiques de cada comarca. “L’oferta s’ha d’adaptar a la demanda i no a l’inrevés. Cal estudiar les necessitats que pot tindre el teixit empresarial de cada localitat i adaptar-lo. El nostre èxit depén de l’ocupació”, va explicar Gomicia.

També ha destacat com a novetat la certificació de professionalitat. Moltes persones porten tota la vida treballant i són experts en un ofici però no tenen un títol oficial que el reconega. Amb aquesta iniciativa, les i els treballadors podran acudir a un centre d’FP i podran convalidar els anys d’experiència i formació no oficial amb les assignatures que s’imparteixen. D’aquesta manera, persones que hagen treballat en oficis com a fusteria o estètica, podran obtindre un títol oficial després de tota una vida treballant. A més, no serà necessari que es desplacen sempre al centre per a cursar la resta d’assignatures que no li convaliden ja que la formació es podrà fer en línia. Els dos centres de Quart se sumen a aquesta iniciativa amb les seues respectives famílies formatives.

Manolo *Gomicia té a la seua esquena una trajectòria de més de tres dècades en el món de l’educació, primer com a professor i més tard com a director de l’IES Cotes Baixes. També va ser assessor del Ministeri d’Educació durant tres anys.

José Manuel Hernández, director del CIFP Faitanar, Julio Maestro, director IES Riu Túria han valorat de forma molt satisfactòria aquesta trobada i han manifestat la seua voluntat de continuar treballant conjuntament per la millora de la nostra formació professional.