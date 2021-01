Quart de Poblet estabilitza la taxa d’incidència Covid gràcies a les restriccions adoptades al desembre

Connect on Linked in

El municipi va ser un dels primers a cancel·lar l’agenda institucional i el tancament d’instal·lacions amb la finalitat de disminuir el nombre de contagis



Malgrat que Quart de Poblet és un dels municipis de la seua comarca que, actualment, millor situació sanitària presenta, l’Ajuntament ha optat per la prudència i ha anunciat que mantindrà les mesures de seguretat adoptades a la fi d’any, almenys, fins al pròxim 31 de gener.



El municipi de L’Horta tancava 2020 amb un perillós augment del nombre de casos positius entre la seua població, per la qual cosa el govern local va decidir actuar amb contundència i va decretar la cancel·lació de l’agenda institucional i cultural, així com el tancament de les instal·lacions esportives i recreatives. Gràcies a aquestes mesures s’ha aconseguit estabilitzar la corba ascendent, no obstant això, atesa la difícil situació epidemiològica que s’està vivint, no sols en les localitats confrontants sinó també en tot el territori nacional, s’ha pres la decisió de prorrogar aquestes restriccions.

Quan el passat 22 de desembre l’Ajuntament va comunicar públicament aquesta decisió, es va convertir en un dels primers municipis a reaccionar davant el que apuntava a convertir-se en la “tercera ona pandèmica”, i es preparava per a reduir la incidència de contagis en la localitat de cara a les festes nadalenques. En concret, es van tancar al públic general diferents instal·lacions esportives i recreatives, com els parcs infantils i esportius, les Cases de Joventut, les sales de cardio i musculació i el Parc Recreatiu i Esportiu i es van cancel·lar les activitats de terra i aigua. A més, es va reforçar la vigilància en els espais públics amb l’objectiu d’assegurar el correcte compliment d’aquestes mesures de seguretat.

“Som conscients que estem demanant un esforç més als nostres veïns i veïnes, i que és un més que afegir a la llista de xicotets sacrificis que tots estem havent de fer; no obstant això, estic convençuda que tots tenim la millor de les predisposicions, perquè és la nostra vida i la dels nostres sers estimats la que està en risc”, declarava l’alcaldessa, Carmen Martínez el mes de desembre. A partir de la implantació d’aquestes restriccions s’ha pogut apreciar una reducció del nivell d’incidència i el context sanitari de Quart de Poblet ha millorat substancialment, sense arribar en cap cas a ser òptim.

Per aquest motiu, a més de mantindre les restriccions, l’Ajuntament apel·la al compromís ciutadà i demana que es respecten escrupolosament les mesures, i recomana que se suprimisquen temporalment les trobades socials i familiars fins que s’aconseguisca evolucionar cap a una situació sanitària més segura.

Finalment, l’alcaldessa ha volgut agrair a tots els grups polítics municipals la seua col·laboració en aquests moments tan complicats, i el “compromís que han demostrat amb aquesta decisió que, en qualsevol cas, només pretén protegir els nostres veïns i veïnes”, ha afirmat.