Quart de Poblet estalviarà un 40% d’aigua de reg gràcies a la implantació de la Smart City

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) cofinança el projecte que s’està instal·lant de manera progressiva

Es va acabar el mirar al cel o consultar les previsions meteorològiques per a ajustar el sistema de reg de parcs i zones verdes municipals i no es malgaste l’aigua. Tampoc s’obriran els aspersors si, de sobte, comença a ploure, fa molt vent o hi ha suficient humitat en l’ambient. Quart de Poblet està instal·lant un sistema intel·ligent que és capaç d’activar el sistema de reg segons les necessitats meteorològiques i evita que, per exemple, el vent desplace l’aigua a les carreteres o a les voreres amb el perill que suposa per a conductors o vianants. En els dies secs d’estiu ocorrerà el contrari. Els aspersors s’obriran més temps en els moments de més calor.

Tot són avantatges també des del punt de vista mediambiental. El sistema facilita que s’aprofite fins a l’última gota d’aigua i redueix desplaçaments innecessaris dels operaris fins a les zones de reg de tota la localitat. D’aquesta manera, es minimitzen les emissions de diòxid de carboni dels vehicles.

Tres antenes distribuïdes pel poble recolliran la informació de diversos sensors d’humitat, calor o vent, entre altres. Els sistemes intel·ligents de la Smart city faran la resta.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins de l’estratègia Edusi. Ja s’han instal·lat sensors en Molí d’Animeta i, en breu, es posaran en la zona del cementeri. De manera gradual, en els pròxims mesos, s’estendrà a tota la localitat. Així, en poc temps el poble disposarà d’un sistema de control de reg centralitzat que no sols permetrà una gestió sostenible i racional de l’ús de l’aigua, sinó que localitzarà les avaries a l’instant i es posaran gestionar de manera remota des de qualsevol lloc les 24 hores al dia els 365 dies de l’any.