Quart de Poblet guanya el Premi a la millor Bona Pràctica d’Espanya cofinançada pel Fons FEDER

La renovació de Trafalgar i Villalba de Lugo, inclosa en la EDUSI, considerades les millors actuacions a nivell nacional

L’Ajuntament de Quart de Poblet s’ha alçat amb el primer premi a la Millor Bona Pràctica d’Espanya 2020. El jurat ha considerat que el projecte de Regeneració Urbana del carrer Trafalgar i l’avinguda Villalba de Lugo, obra inclosa en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) i cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) eren les millors actuacions de tot el país.

El reconeixement s’ha atorgat durant el concurs celebrat en els Actes Anuals de Política Regional i Fons Europeosen España, en els quals s’han presentat més de quaranta Bones Pràctiques i en el qual han participat totes les comunitats autònomes, ajuntaments perceptors de fons europeus i ciutats autònomes.

En la votació popular del premi, atorgat per la Direcció General de Fons Europeus, dependent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, els i les participants, amb àmplia experiència en gestió de projectes i fons europeus, han considerat que la proposta de Quart de Poblet és la millor. Amb tot, aquest guardó reconeix a nivell nacional la reurbanització de dues dels vials més importants del municipi i que ha possibilitat la reconversió d’una carretera en un agradable i renovat bulevard. En la votació s’han valorat aspectes com l’accessibilitat universal, la reducció de la petjada de carboni amb les noves zones verdes i la disminució del trànsit, la priorització del vianant o la recuperació del patrimoni.

Aquest no és el primer reconeixement a la labor de la EDUSI, ja que va ser triada com el millor projecte presentat, també a nivell nacional, per a optar al finançament del fons FEDER en el període 2014-2020. Així, des de la seua planificació fins a la seua posada en marxa i implementació, l’estratègia ha rebut el beneplàcit del Ministeri d’Hisenda com a Organisme Intermedi de Gestió dels fons europeus.

Referent a això, el regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible i director executiu de la EDUSI, Juan Medina, que va ser l’encarregat de defensar la Bona Pràctica en les jornades, va destacar en la seua intervenció que “els guardons nacionals a Quart de Poblet demostren que el nostre compromís amb fer del nostre municipi un espai pensat per a les persones és real i continu, gràcies a accions, com la renovació de carrers, basades en la sostenibilitat, la reducció de la contaminació i el respecte pel medi ambient”.

La EDUSI compta amb un pressupost pròxim als 10 milions d’euros, dels quals el FEDER aporta la meitat. La seua execució suposa la transformació de Quart de Poblet en un municipi més sostenible, amb un creixement d’acord amb el medi ambient, amb projectes innovadors i avantguardistes. Fins hui, s’han invertit més de 5,2 milions, sent 2021 l’any amb un major nivell d’execució. A més de la renovació de carrers, l’estratègia inclou actuacions tan destacades com l’aparcament dissuasiu Balcó del Túria, el Museu Virtual, la rehabilitació de l’antiga estació de Renfe, el centre social Trenquem Barreres o la implantació d’energies renovables.