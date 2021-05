Quart de Poblet habilita el centre de convivència San Onofre com a punt de vacunació massiva

Print This Post

Aquesta setmana estan citades 1925 persones als quals s’administrarà la vacuna Pfizer

Quart de Poblet ha habilitat el Centre de Convivència San Onofre (Centre de persones jubilades) com a nou espai de vacunació massiva. Fins ara, els quarteros i quarteras havien de desplaçar-se fins al pavelló poliesportiu de Mislata per a vacunar-se; no obstant això, a partir del dimarts 25 de maig, Quart de Poblet comptarà amb un centre propi de vacunació, evitant així desplaçaments addicionals. Aquesta setmana estan citades 1925 persones a les quals s’administrarà la vacuna Pfizer. La ciutadania que té entre cinquanta i seixanta anys ja està començant a rebre les notificacions.

La Generalitat ha aconseguit establir 101 punts nous per a agilitar el procés de vacunació que se sumen als 32 existents per a aconseguir la meta marcada per la conselleria “L’objectiu és que, de cara a l’estiu, el 70% dels ciutadans i ciutadanes haja rebut ja almenys una dosi de la vacuna enfront de la Covid-19”, ha afegit la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

El seu departament ha informat que Pfizer ja ha enviat la meitat de les dosis programades i la resta arribaran el dimecres. Els espais assignats han sigut habilitats amb 420 equips de professionals per a agilitar el procés de vacunació. La consellera ha volgut mostrar el seu agraïment a tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis en els quals s’han instal·lat els punts de vacunació, ja que “el fet de cedir espais i locals municipals ens ha permés acostar la vacuna als ciutadans i organitzar un procés de vacunació més ordenat. A més, fruit d’aquesta col·laboració podrem vacunar a més gent cada dia”. L’objectiu és arribar als 161 punts de vacunació en les pròximes setmanes.