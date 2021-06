Quart de Poblet implica les 150 associacions de la localitat per a millorar la salut de la ciutadania

El Participa en la xarxa espanyola de Ciutats saludables i en l’Estratègia Nacional de Promoció de la Salut i Prevenció

Una de les línies estratègiques de l’Ajuntament de Quart de Poblet és la de millorar el benestar dels veïns i veïnes des d’un punt de vista integral. Per aquest motiu, s’ha integrat en la xarxa espanyola de Ciutats saludables i en l’Estratègia Nacional de Promoció de la Salut i Prevenció.



Per a aconseguir aquest objectiu i saber les necessitats en matèria de salut de tots els quarteros i quarteras és necessari comptar amb la implicació de les associacions de la localitat, que ascendeixen a 150. De moment, s’ha realitzat la presentació pública de l’Ajuntament en aquesta Estratègia així com la primera reunió formativa per a identificar els actius de salut, que són els recursos dissenyats com a objectius per a afavorir la salut de la ciutadania. Entitats culturals, mediambientals, esportives o les Mestresses de casa Tyrius van coincidir a assenyalar que hi ha factors socials que incrementen el risc de tindre una mala salut. La pobresa potser és el més determinant. Si no hi ha diners per a pagar la calefacció, per exemple, existeixen més probabilitats de patir malalties pulmonars i altres relacionades. És l’anomenada pobresa energètica. L’Ajuntament destina una part molt important del seu pressupost a sufragar les despeses de les necessitats de famílies amb pocs recursos perquè aquestes situacions no es produïsquen.



L’estrés o la soledat són uns altres dels determinants socials que estan implicats de manera directa en el benestar de la ciutadania. És imprescindible comptar amb llocs on poder gaudir del temps lliure com el riu, la Casa de la Cultura o instal·lacions esportives.



Altres factors són la facilitat o dificultat per a conciliar la vida familiar i laboral, comptar amb els recursos bàsics, poder accedir a activitats d’oci i esplai o tindre treball.



L’alcaldessa del municipi, Carmen Martínez, ha destacat que “a Quart de Poblet portem anys treballant des de la transversalitat per a fer del nostre poble un espai saludable, sostenible i que fomente les relacions interpersonals, la qual cosa en definitiva significa, fer comunitat. Comencem a eixamplar les voreres quan ningú ho feia i malgrat rebre moltes crítiques; portem molt temps prioritzant els desplaçaments a peu i destinem gran part del sòl públic a places i zones verdes. En definitiva, podem presumir d’haver sigut pioners en el disseny d’un municipi de futur, on la promoció d’entorns naturals, la seguretat del vianant i el foment d’un estil de vida saludable ha incidit directament en el benestar físic i mental de la nostra ciutadania”



El 22 de juny es produirà una segona reunió amb les associacions en les quals es perfilaran més aspectes per a dissenyar Quart és Salut, un programa integral que s’espera estiga finalitzat al desembre.