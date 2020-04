Quart de Poblet impulsa las obras de la zona industrial para potenciar la competitividad del sector empresarial local

Print This Post

El Consistori ha invertit 989.983 euros en el condicionament del polígon industrial

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha impulsat les obres de condicionament i millora dels vials d’accés i trànsit que s’estan duent a terme a la zona industrial amb l’objectiu de potenciar la competitivitat del sector empresarial. Els treballs han pogut avançar-se considerablement a causa del descens del trànsit i de l’activitat empresarial en el polígon de Quart de Poblet a conseqüència de la implantació de l’estat d’alarma.

D’aquesta manera, les obres, que estan causant un impacte menor en el normal desenvolupament del polígon, s’estan podent realitzar respectant amb facilitat les mesures de distanciament entre treballadors es podran finalitzar els treballs durant les pròximes dues setmanes.

Aquestes actuacions tenen com a objectiu principal millorar la seguretat i accessibilitat a l’àrea industrial, per al que s’ha destinat un pressupost de 289.983 euros. Una quantia que se suma als 700.000 euros ja invertits en el condicionament d’altres zones del polígon.

La potenciació de la zona industrial del municipi ha sigut un dels eixos centrals del Consistori que, davant aquesta nova situació, ha vist la necessitat de redoblar els seus esforços per a combatre les conseqüències econòmiques causades per aquesta pandèmia global. Així, en el Pla de Recuperació Econòmica i Social recentment aprovat s’han destinat un total de 904.600 euros per a reactivar el teixit comercial i empresarial local a través d’un extens paquet de mesures.

L’alcaldessa del municipi, Carmen Martínez, s’ha mostrat satisfeta amb el desenvolupament de les obres: “estem vivint una situació atípica en la qual hem de traure el millor de nosaltres i que ens obliga a anticipar-nos contínuament. Hem de preparar-nos per a la volta a l’activitat a ple rendiment i, per això, hem considerat vital seguir amb la dinamització del nostre teixit empresarial i industrial i adequar, al seu torn, les nostres àrees industrials”. Martínez també ha destacat la transformació del polígon amb perspectiva de desenvolupament urbà sostenible, donant continuïtat a les inversions realitzades l’any passat i que situen a Quart de Poblet com a municipi plenament compromés amb el medi ambient.

Les obres realitzades en el polígon han inclòs la definició i millora de la senyalització horitzontal i vertical, la qual cosa permetrà optimitzar la mobilitat i la correcta regulació del trànsit rodat, així com la remodelació i condicionament del viari actual, maximitzant la capacitat d’estacionament. També destaca la millora del ferm i la renovació i reparació del paviment en diferents trams de la via de servei de l’A3 en el tram definit com a terme municipal de Quart de Poblet i als carrers Riu Vinalopó, Riu Guadalaviar, Colada d’Aragó i Pinadeta.

Tant els tècnics municipals com el regidor de l’àrea d’urbanisme, Juan Medina, han destacat la importància d’aquestes actuacions de cara a la futura reactivació de l’economia, perquè el polígon industrial de Quart de Poblet estiga preparat per a aqueix moment i es mantinga com a referent industrial i empresarial.

Aquestes mesures s’han dut a terme en estreta col·laboració amb l’Associació Empresarial de Quart de Poblet, que ha valorat molt positivament el considerable augment de les inversions municipals en el polígon durant els últims anys, així com que les seues aportacions hagen sigut tingudes en compte en el projecte.