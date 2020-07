Quart de Poblet impulsa una campanya per a la conservació de les tortugues autòctones del riu Túria

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Quart de Poblet, en col·laboració amb la fundació Limne, ha posat en marxa un projecte de ciència ciutadana amb l’objectiu d’estudiar i conservar les tortugues autòctones que habiten en l’últim tram del riu Túria. Es tracta de dues espècies protegides, conegudes com la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i el leprós (Mauremys leprosa), que tenen presència estable a Quart de Poblet i que desafortunadament es veuen amenaçades per l’abandó incontrolat de tortugues americanes o asiàtiques.

Durant la campanya, que s’allargarà fins a tardor, es realitzarà un cens mitjançant parany de les espècies autòctones per a veure el seu estat de conservació i estimar la densitat. A més, les espècies invasores es capturaran i entregaran al Centre de Recuperació de Fauna de la Conselleria. Tant des de l’Ajuntament com des de la fundació, es destaca la importància de conscienciar a la població sobre l’abandó d’animals i recorden que està prohibit alliberar animals exòtics en espais naturals. Si alguna persona necessita desfer-se de la seua tortuga, ha de telefonar al 112 perquè li indiquen com procedir. Així bé, Limne assegura que, gràcies a l’educació ambiental que s’ha dut a terme en els últims anys entre el públic escolar, s’ha reduït el nombre d’espècies invasores oposades en la zona del riu Túria del municipi. Això ha suposat un clar benefici per a les espècies autòctones, que semblen estar recuperant-se en les últimes anualitats.

Les tortugues americanes o asiàtiques, espècies invasores, són extremadament populars per la seua reduïda grandària i el seu baix preu, però la veritat és que arriben a créixer fins als 30 centímetres, la qual cosa augmenta les seues necessitats alimentàries i d’espai. Tot això, unit a la seua agressivitat i llarga longevitat fa que en les últimes dècades s’haja observat un continu i massiu abandó en els rius i aiguamolls, convertint-les en una greu amenaça per al medi ambient peninsular.

Amb aquesta iniciativa, que ha sigut premiada en la 1a Convocatòria Mediambiental de la Fundació Bancaixa – Bankia, l’Ajuntament continua demostrant el seu compromís mediambiental i la seua aposta per conservar els ecosistemes i la biodiversitat del municipi.