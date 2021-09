Quart de Poblet inaugura en gran el seu Museu Virtual sortejant peces antigues de la col·lecció

Print This Post

La ciutadania podrà accedir des del divendres a aquest ambiciós projecte i assistir a les jornades culturals programades a aquest efecte

El Centre Cultural El Casino de Quart de Poblet acollirà aquest divendres i dissabte la presentació oficial del Museu Virtual, una col·lecció etnològica de més de 2.000 peces i 4.000 fotografies.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del EDUSI municipal.

Comença el compte arrere perquè el Museu Virtual de Quart de Poblet arribe als dispositius digitals de tota la ciutadania de manera gratuïta. El projecte, que permet l’accés en línia a les col·leccions, s’inaugura el divendres 1 d’octubre, a les 19.00 h, en el Centre Cultural El Casino. És una iniciativa museística molt ambiciosa, ja compta amb una tecnologia i un sistema de navegació que comparteix únicament amb els museus més importants del món, com el del Louvre.

El Museu Virtual cofinançat amb fons europeus (FEDER) permetrà que les vivències, els records i els objectes dels veïns i veïnes que formen la Història de la localitat no es perden, i generacions presents i futures podran conéixer com es vivia en els últims quatre segles. S’han recuperat, catalogat i digitalitzat més de quatre mil fotografies i dues mil objectes utilitzats en la vida quotidiana dels nostres avantpassats.

Precisament, l’Ajuntament de Quart de Poblet sorteja, amb motiu de la inauguració, tres peces molt utilitzades en el segle passat. Per a participar només s’ha d’accedir a les xarxes socials del Museu Virtual i contestar a una pregunta molt senzilla. Si s’encerta s’entrarà en el sorteig d’una ràdio dels anys 50, una planxa de carbó i un projector amb pel·lícula de seda.(https://www.facebook.com/museuqdphttps://www.instagram.com/museuqdp/?fbclid=iwar2ly8z2_pppkyjw0t4qweim2qumk8eu7lkv4qiejasl_hnrfmrhgnkurym)

L’Ajuntament de la localitat ha posat tota la il·lusió i anys de treball en aquesta iniciativa que pretén traspassar fronteres i fer accessible la col·lecció des de qualsevol racó del món.

Les jornades inaugurals permetran reflexionar sobre memòria democràtica, gestió cultural, museus i patrimoni local i estaran obertes a la ciutadania fins a completar l’aforament.

El divendres, 1 d’octubre, a partir de les 19.00 hores, hi haurà un acte de presentació del projecte museològic, a càrrec del personal tècnic i professional, així com de les autoritats institucionals implicades, i el dissabte, 2 d’octubre, se celebraran dues taules redones a partir de les 10.30 hores.

Aquesta iniciativa es va iniciar al febrer de 2019 amb la finalitat de generar un entorn virtual que posara en valor i difonguera el patrimoni local i la col·lecció etnològica del municipi. Uns fons que també s’han format gràcies a la participació i la implicació de veïns, veïnes i associacions locals, ja que quasi un 90% de les peces provenen de donacions. Ara, aquest museu s’ha fet realitat i tant la ciutadania com personal expert o investigador podrà accedir de manera oberta, accessible i inclusiva a aquests testimoniatges del nostre passat recent.

El projecte museològic també ha sigut possible gràcies al cofinançament al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbana Sostenible (EDUSI) de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

L’acte institucional del divendres estarà presidit per l’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, que estarà acompanyada per la regidora de Cultura, Cristina Mora i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler. La jornada del dissabte serà inaugurada per la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga.

Taules redones

La primera de les dues taules redones programes per al dissabte versarà sobre ‘Polítiques públiques i gestió del patrimoni cultural immaterial: foment de la memòria democràtica’. Participaran en ella la responsable d’estudis i actuacions de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Eulàlia Mesalles, i la secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, Toñi Serna. Estarà moderada per l’historiador Pedro Gascón.

La segona taula redona de la jornada porta per títol ‘La gestió cultural a escala local. Socialització participativa i comunitària del patrimoni’ i comptarà amb la participació del cap de secció de Difusió Cultural, Didàctica i Comunicació del Museu Valencià d’Etnologia, Paco Cabañés, i amb el coordinador del projecte Patrimoni, Laboratori d’Investigació del Patrimoni en les Àrees Rurals de la Universitat Jaume I de Castelló, Àngel Portolés. Aquesta taula estarà moderada per la doctora en arqueologia i gestora de cultura i de patrimoni Andrea Moreno.